В АГУ ОТКРЫЛАСЬ АУДИТОРИЯ «ЭНЕРГЕТИК БУДУЩЕГО»

Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Абхазском госуниверситете на Агроинженерном факультете теперь есть технически обновленная аудитория «Энергетик будущего», при содействии руководства СухумГЭС. На открытии аудитории присутствовали первый проректор АГУ Роман Дбар, технический директор СухумГЭС, депутат Парламента Резо Зантариа, главный инженер СухумГЭС Александр Лучко, директор оперативно-технического управления РУП «Черноморэнерго» Руслан Кварчия, начальник управления автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии РУП «Черноморэнерго» Даур Пипия, профессорско-преподавательский состав и студенты Агроинженерного факультета.

«Энергетика – это ключевое направление во всех отраслях. Она охватывает широкий спектр технологий и процессов, связанных с производством, распределением и потреблением энергии. Даже если смотреть с политической точки зрения, в значительной степени наш суверенитет зависит от энергетической самодостаточности, и поэтому все, что связано с энергетикой, имеет важное значение в нашей стране. Для того, чтобы отвечать на вызовы, с которыми сталкивается энергетика в современном мире, нам необходимо иметь тех специалистов, которые способны решать эти задачи. И сегодняшний шаг – ответ на эти вызовы», – считает Роман Дбар.

Проректор поблагодарил Резо Зантариа и главного инженера СухумГЭС Александра Лучко за усилия, приложенные в оснащении и оформлении информационной составляющей аудитории, а также за оснащение ее комплексом оборудования для проведения онлайн-лекций и презентаций.

Он подчеркнул, что благодаря налаженным связям руководства СухумГЭС с Московским энергетическим институтом студенты АГУ будут иметь возможность в новой аудитории слушать лекции от ведущих специалистов Московского энергетического института.

Резо Зантариа, обращаясь к студентам цитатой Альберта Эйнштейна – «Человек может найти смысл в жизни, только посвятив себя обществу» – рассказал о роли энергетики в современном мире, о том, как себя реализовать в этой профессии, о навыках и качествах, которыми должен обладать будущий энергетик.

Он заверил, что он всегда готов по приглашению руководства университета провести лекции и учебную практику студентам для закрепления теоретической части пройденного материала.

И.о. декана Агроинженерного факультета Розетта Смир рассказала об истории открытия направления «Электроэнергетика и электротехника» в АГУ, подчеркнув значительную роль заслуженного энергетика Абхазии Гиви Платоновича Микаа.

Она выразила слова благодарности руководству АГУ за особое внимание, которое всегда оказывается факультету в развитии данной отрасли.

​На мероприятии также выступил и.о. заведующего кафедрой «Энергетические системы», кандидат физико-математических наук Хаути Озов и поблагодарил руководство СухумГЭС в лице технического директора Резо Зантария за организацию в обновлении аудитории «Энергетик будущего».

По завершении официальной части мероприятия, Резо Зантариа прочел лекцию «Источники электромагнитного воздействия» для студентов, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и электротехника».

Для справки: Сухумская ГЭС была построена в 1936 году. Во время грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. на ее территории велись ожесточеннее бои, а после войны часть имущества станции была разворована, часть, за давностью лет, пришла в негодность.

В декабре 2018 года благодаря реализации частного инвестиционного проекта стоимостью в 12 млн долларов, «СухумГЭС» был открыт. Право запуска новой гидроэлектростанции Абхазии предоставили тогдашнему президенту Раулю Хаджимба.

У «СухумГЭС» есть свой сайт http://sukhum-ges.com