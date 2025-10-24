ПО 80 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЯТ НА ПРОГРАММУ «ЖИЛИЩЕ 2026-2028»

Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Инфор м. На госпрограмму «Жилище 2026-2028» будут выделять 80 млн в год, рассказал в эфире радио Sputnik начальник правового отдела Минсоцобеспечения Ромео Черкезия. Он напомнил, что в 2025 году на программу было выделено 60 млн.

Также увеличится размер поддержки: заявитель получит не менее 1,2 млн рублей, к которым добавят по 100 тысяч за каждого члена семьи, но не более 1,7 млн рублей в общей сложности.

Государственная целевая программа «Жилище» действует с 2021 года и направлена на обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан. На ее реализацию в 2023-2025 годах выделили 180 млн рублей – по 60 млн на каждый год.