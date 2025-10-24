 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ФОНД «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ СВО В АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Пятница, 24 октября 2025 13:32
Оцените материал
(0 голосов)
ФОНД «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ СВО В АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Информ. Российский Фонд «Защитники Отечества» будет оказывать помощь ветеранам СВО в Абхазии и Южной Осетии. С таким предложением на заседании набсовета фонда выступил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

«Правильно создать выездные офисы на базе филиалов фонда в Краснодарском крае и Республике Северная Осетия – Алания, чтобы сотрудники могли выезжать для работы с ветеранами СВО в республиках Абхазия и Южная Осетия», – отметил Кириенко.

По его словам, это позволит максимально приблизить социальных координаторов к ветеранам.

Кириенко также поддержал инициативу по созданию допотделений фонда в ДНР, ЛНР и Московской области.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 24 октября 2025 13:37

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПО 80 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЯТ НА ПРОГРАММУ «ЖИЛИЩЕ 2026-2028» В СЕЛЕ МЯСНИКОВО ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ РЕКИ И РЕМОНТУ ДОРОГИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.