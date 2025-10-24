ФОНД «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ СВО В АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Информ. Российский Фонд «Защитники Отечества» будет оказывать помощь ветеранам СВО в Абхазии и Южной Осетии. С таким предложением на заседании набсовета фонда выступил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
«Правильно создать выездные офисы на базе филиалов фонда в Краснодарском крае и Республике Северная Осетия – Алания, чтобы сотрудники могли выезжать для работы с ветеранами СВО в республиках Абхазия и Южная Осетия», – отметил Кириенко.
По его словам, это позволит максимально приблизить социальных координаторов к ветеранам.
Кириенко также поддержал инициативу по созданию допотделений фонда в ДНР, ЛНР и Московской области.
