В СЕЛЕ МЯСНИКОВО ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ РЕКИ И РЕМОНТУ ДОРОГИ
Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Информ. Работы по очистке 400 метров речного русла и восстановлению поврежденной ливнями дороги начались в селе Мясниково по поручению главы Гулрыпшского района Саида Харазия. Решение было оперативно принято после его личного обращения в ответ на коллективное письмо жителей.
«При ливневых дождях смыло большую часть дороги. Надеемся, что к завтрашнему дню работы в селе завершатся. Далее мы перейдем в село Пщап», – сообщил генеральный директор МУП УЖКХ Гулрыпшского района Тимур Начкебия.
Последнее от Super User
- ВРУЧЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АБХАЗИИ В ГЕРМАНИИ
- МИД АБХАЗИИ ВЫРАЗИЛ СОЛИДАРНОСТЬ И БЕЗУСЛОВНУЮ ПОДДЕРЖКУ РУКОВОДСТВУ ВЕНЕСУЭЛЫ
- ФОНД «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ СВО В АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
- ПО 80 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЯТ НА ПРОГРАММУ «ЖИЛИЩЕ 2026-2028»
- В АГУ ОТКРЫЛАСЬ АУДИТОРИЯ «ЭНЕРГЕТИК БУДУЩЕГО»