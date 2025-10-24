 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

В СЕЛЕ МЯСНИКОВО ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ РЕКИ И РЕМОНТУ ДОРОГИ

Новости Пятница, 24 октября 2025 13:37
Оцените материал
(0 голосов)
В СЕЛЕ МЯСНИКОВО ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ РЕКИ И РЕМОНТУ ДОРОГИ

Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Информ. Работы по очистке 400 метров речного русла и восстановлению поврежденной ливнями дороги начались в селе Мясниково по поручению главы Гулрыпшского района Саида Харазия. Решение было оперативно принято после его личного обращения в ответ на коллективное письмо жителей.

«При ливневых дождях смыло большую часть дороги. Надеемся, что к завтрашнему дню работы в селе завершатся. Далее мы перейдем в село Пщап», – сообщил генеральный директор МУП УЖКХ Гулрыпшского района Тимур Начкебия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 24 октября 2025 13:39

