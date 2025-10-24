МИД АБХАЗИИ ВЫРАЗИЛ СОЛИДАРНОСТЬ И БЕЗУСЛОВНУЮ ПОДДЕРЖКУ РУКОВОДСТВУ ВЕНЕСУЭЛЫ

Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту Министерству иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла с выражением солидарности и безусловной поддержки руководству Боливарианской Республики Венесуэла.

«Правительство и народ Абхазии разделяют и поддерживают созидательную деятельность руководства Боливарианской Республики Венесуэла, направленную на строительство достойного и прочного мира, основанного на уважении независимости и суверенитета народов, их права на самостоятельное развитие. Наши страны объединяет приверженность миролюбивой внешней политике и отказ от любого рода давления на суверенные государства в международных отношениях.

Выступаем решительно против угроз применения силы и попыток вооруженных интервенций в отношении суверенных государств. Считаем, что практика силового вмешательства противоречит основополагающим принципам и нормам международного права и Уставу ООН и не может быть использована в качестве инструмента внешней политики государств.

В это непростое время мы выражаем нашу солидарность и безусловную поддержку руководству Боливарианской Республики Венесуэла.

Убеждены, что ни военные угрозы, ни колоссальное политическое давление, оказываемое извне, не способны сломить главного – твердости и силы духа венесуэльского народа».