 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИД АБХАЗИИ ВЫРАЗИЛ СОЛИДАРНОСТЬ И БЕЗУСЛОВНУЮ ПОДДЕРЖКУ РУКОВОДСТВУ ВЕНЕСУЭЛЫ

Новости Пятница, 24 октября 2025 13:42
Оцените материал
(0 голосов)
МИД АБХАЗИИ ВЫРАЗИЛ СОЛИДАРНОСТЬ И БЕЗУСЛОВНУЮ ПОДДЕРЖКУ РУКОВОДСТВУ ВЕНЕСУЭЛЫ

Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту Министерству иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла с выражением солидарности и безусловной поддержки руководству Боливарианской Республики Венесуэла.

В ноте, в частности, говорится:

«Правительство и народ Абхазии разделяют и поддерживают созидательную деятельность руководства Боливарианской Республики Венесуэла, направленную на строительство достойного и прочного мира, основанного на уважении независимости и суверенитета народов, их права на самостоятельное развитие. Наши страны объединяет приверженность миролюбивой внешней политике и отказ от любого рода давления на суверенные государства в международных отношениях.

Выступаем решительно против угроз применения силы и попыток вооруженных интервенций в отношении суверенных государств. Считаем, что практика силового вмешательства противоречит основополагающим принципам и нормам международного права и Уставу ООН и не может быть использована в качестве инструмента внешней политики государств.

В это непростое время мы выражаем нашу солидарность и безусловную поддержку руководству Боливарианской Республики Венесуэла.

Убеждены, что ни военные угрозы, ни колоссальное политическое давление, оказываемое извне, не способны сломить главного – твердости и силы духа венесуэльского народа».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 24 октября 2025 13:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СЕЛЕ МЯСНИКОВО ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ РЕКИ И РЕМОНТУ ДОРОГИ ВРУЧЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АБХАЗИИ В ГЕРМАНИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.