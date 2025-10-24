 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ВРУЧЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АБХАЗИИ В ГЕРМАНИИ

Новости Пятница, 24 октября 2025 13:47
ВРУЧЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АБХАЗИИ В ГЕРМАНИИ

Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоялась торжественная церемония награждения и гала – концерт победителей IV международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба «Музыка – диалог без границ и расстояний».

Специальный приз от полномочного представителя Республики Абхазия в Германии, члена Союза композиторов Германии Хиблы Амичба вручён лауреатам конкурса.

Обладателями специального приза – записи двух романсов Хиблы Амичба на стихи абхазских поэтов стали Давид Чакрян (Республика Абхазия) и Полина Тихонова (Российская Федерация).

