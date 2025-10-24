ВРУЧЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АБХАЗИИ В ГЕРМАНИИ
Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоялась торжественная церемония награждения и гала – концерт победителей IV международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба «Музыка – диалог без границ и расстояний».
Специальный приз от полномочного представителя Республики Абхазия в Германии, члена Союза композиторов Германии Хиблы Амичба вручён лауреатам конкурса.
Обладателями специального приза – записи двух романсов Хиблы Амичба на стихи абхазских поэтов стали Давид Чакрян (Республика Абхазия) и Полина Тихонова (Российская Федерация).
