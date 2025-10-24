В СУХУМЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ IV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-ЛАБОРАТОРИИ АЛИСЫ ГИЦБА

Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Итоги IV международного конкурса-лаборатории Алисы Гицба подвели в Сухуме. Конкурс проходил в Москве и в столице Абхазии, проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии.

В номинации «Оперное пение» первую премию присудили Екатерине Мишиной и Артему Попову. Вторая премия досталась Юрию Фельдшерову и Катерине Веласкес и третья – Анастасии Поповой и Наталье Ливнечевой.

В номинации «Камерное пение» первую премию получили Юлия Герасимова и Надежда Самара. Вторую – Наталья Цвирская и Светлана Лубкова и третью – Эрнест Сулейманов и Полина Тихонова.

В номинации «Искусство аккомпанемента» первая премия досталась Александру Широкову. Вторая – Александру Егорову и Анне Катеневой. И третья премия – Георгию Манзурову и Эмилии Монтай.

Сама Алиса Гицба отметила, что хоть итоги и подведены, проект на этом не заканчивается. Международный конкурс-лаборатория перерастает в концерты лауреатов в разных городах России. Артистка отметила, что масштабы проекта растут – участвуют представители все большего количества стран, растет число номинаций. В этом году, например, добавились «камерное пение» и «искусство аккомпанемента».

«Это такие очень важные номинации, которые дают возможность молодым певцам, солистам, например, филармонии, которые не поют в оперных театрах, показать себя во всей красе. И для того, чтобы в этой номинации победить нужно пройти очень сложный творческий путь и накопить багаж», – добавила Алиса Гицба.

Важность проведения таких мероприятий подчеркнул и глава МИД Абхазии Олег Барциц, который посетил гала-концерт.

Он назвал Алису Гицба послом искусства Абхазии во многих странах мира и подчеркнул, что эффект от мягкой силы зачастую превосходит достижения политиков.

«Я уверен, что нынешний конкурс, очередной конкурс, он стал еще более прочным, более масштабным мостом между Абхазией, Россией и другими странами», – добавил Барциц.