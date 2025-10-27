СЕГОДНЯ ДЕНЬ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В 2007 году на конгрессе в городе Антверпен (Бельгия), главами абхазских диаспор, дата 27 октября была установлена, как День Абхазского языка. С тех пор, ежегодно День абхазского языка празднуется в Абхазии и во всех абхазских диаспорах мира.

Абхазский язык – один из древнейших языков мира. Его оформление в самостоятельный началось в недрах праабхазо-адыгского языка, после распада которого абхазский развивается самостоятельно. По мере развития древнеабхазский язык дробился на множество диалектов, представлявших язык родственных племен.

В первых веках новой эры устанавливается единство древнеабхазского языка. Это единство обусловлено объединением в княжества, а затем в единое феодальное государство, что, безусловно, способствовало формированию древней абхазской народности, развитию надплеменного языка, устной народной поэзии, возникновению официально-деловой речи, используемой при решении межплеменных, межфеодальных, а затем государственных вопросов и в судопроизводстве.

Современный абхазский язык на территории Абхазии имеет два диалекта: абжуйский и бзыбский. Садзский диалект представлен в диаспоре в Турции и у батумских абхазов. Литературный абхазский язык основывается на фонетике абжуйского диалекта.

Абхазская письменность основана на кириллице. Первый абхазский алфавит на русской графической основе создал в 1862 году российский языковед Петр Услар. Первый абхазский букварь был издан в 1865 году.

Существует предположение, что абхазский язык имел древнюю письменность. Об этом свидетельствует наличие в языке таких исконных слов, как «аюра» – писать, «апхьара» – читать.

Абхазский язык исследовали и исследуют ученые-языковеды: в Абхазии – (АбИГИ) Вячеслав Чирикба, Шота Аристава, Лидия Чкадуа; за рубежом – Джордж Хьюитт, Джон Коларуссо и другие.