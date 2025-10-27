ВОЛЕЙБОЛИСТЫ «АПСНЫ» СЫГРАЛИ ДОМАШНЮЮ СЕРИЮ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. С 24 по 26 октября в детско-юношеской спортивной школе имени Михаила Чачба города Гудаута состоялся второй тур чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «Б».
Хозяева площадки – команда «Апсны» - провели серию матчей против соперников из Костромы, Москвы и Ижевска. В течение трех дней спортсмены встретились с командами «Волжанин-2», «Энергострой» и «ИжГТУ-Динамо». Несмотря на напряженную борьбу, команда «Апсны» не смогла добиться побед.
Третий тур чемпионата «Апсны» проведет в Ставрополе с 7 по 9 ноября.
Последнее от Super User
- ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ПАМЯТИ САИДЫ ГУНБА
- В СУХУМЕ ПРОХОДИТ КУБОК АБХАЗИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ
- ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЛИДЕРЫ ТУРНИРА «КУБКА ПОБЕДЫ»
- БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ С ДНЕМ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА
- УКАЗ О РЕОРГАНИЗАЦИИ АГЕНТСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ