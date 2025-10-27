 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ «АПСНЫ» СЫГРАЛИ ДОМАШНЮЮ СЕРИЮ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Новости Понедельник, 27 октября 2025 17:04
Оцените материал
(0 голосов)
ВОЛЕЙБОЛИСТЫ «АПСНЫ» СЫГРАЛИ ДОМАШНЮЮ СЕРИЮ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. С 24 по 26 октября в детско-юношеской спортивной школе имени Михаила Чачба города Гудаута состоялся второй тур чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «Б».

Хозяева площадки – команда «Апсны» - провели серию матчей против соперников из Костромы, Москвы и Ижевска. В течение трех дней спортсмены встретились с командами «Волжанин-2», «Энергострой» и «ИжГТУ-Динамо». Несмотря на напряженную борьбу, команда «Апсны» не смогла добиться побед.

Третий тур чемпионата «Апсны» проведет в Ставрополе с 7 по 9 ноября.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 27 октября 2025 17:07

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ПАМЯТИ САИДЫ ГУНБА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.