АВИАКОМПАНИЯ «РУСЛАЙН» ЗАПУСКАЕТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ СУХУМ – МОСКВА

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. С 1 ноября авиакомпания «РусЛайн» запускает прямые рейсы по маршруту Сухум – Москва (Внуково). Полёты будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам. На линии будут задействованы комфортабельные 50-местные канадские самолёты Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 3 часа 40 минут.