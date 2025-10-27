 

АВИАКОМПАНИЯ «РУСЛАЙН» ЗАПУСКАЕТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ СУХУМ – МОСКВА

АВИАКОМПАНИЯ «РУСЛАЙН» ЗАПУСКАЕТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ СУХУМ – МОСКВА

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. С 1 ноября авиакомпания «РусЛайн» запускает прямые рейсы по маршруту Сухум – Москва (Внуково). Полёты будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам. На линии будут задействованы комфортабельные 50-местные канадские самолёты Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 3 часа 40 минут.

Стоимость билетов в одну сторону начинается от 8 701 рубля.

«Москва традиционно является центром деловой, культурной и туристической жизни. Новый рейс обеспечит жителям Абхазии удобное прямое сообщение со столицей России, открывая возможности для рабочих поездок и путешествий», – прокомментировал Ростислав Петров, директор департамента сети маршрутов и продаж авиакомпании «РусЛайн».

