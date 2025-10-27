 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

В СУХУМЕ ПРОЙДУТ КРУПНЫЕ ВЫСТАВКИ РОССИЙСКИХ МУЗЕЕВ

Понедельник, 27 октября 2025 18:17
В СУХУМЕ ПРОЙДУТ КРУПНЫЕ ВЫСТАВКИ РОССИЙСКИХ МУЗЕЕВ

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. В Москве открылся Международный форум сотрудничества, организованный Россотрудничеством и Росконгрессом к 100-летию народной дипломатии в России. В его работе принимает участие делегация из Абхазии, рассказала директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия.

«Сегодня в составе делегации из Абхазии мы встречались с нашими с коллегами, руководителями крупнейших музеев, и мы будем в 2026-2027 годах планировать большие выставочные проекты», – сообщила Эльвира Арсалия.

У Абхазии и России богатая история культурных связей, и она активно развивается, а Форум стал еще одной площадкой для важного культурного диалога, подчеркнула искусствовед.

Напомним, в двухдневном международном форуме в Москве, посвященном 100-летию народной дипломатии, участвуют представители более 55 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

