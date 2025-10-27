ОБСУДИЛИ ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Инфор м. План совместной работы обсудили на встрече представитель Торгово-промышленной палаты Абхазии Низар аль-Джаббан и президент Генерального союза ремесленников Сирии Ияд Абдалла Наджар. Мероприятие прошло в присутствии заместителя президента союза ремесленников САР господина Ахмада Убейда.

Основной темой обсуждения стал обмен опытом в сфере ремёсел и развитие торговли традиционными изделиями. Стороны наметили конкретные шаги по укреплению связей между предпринимателями и ремесленниками двух стран.

По итогам встречи достигнута договорённость о взаимных визитах делегаций для

продолжения диалога.

Отметим, что это не первый опыт успешного взаимодействия. В 2018 году в Сухуме в рамках туристического форума «VISIT APSNY» уже проводилась совместная выставка-ярмарка сирийских и абхазских мастеров, которая показала большой потенциал для дальнейшего сотрудничества.