ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял делегацию Государственной Думы России во главе с заместителем председателя ГД, заместителем руководителя фракции «Новые люди» Владиславом Даванковым. Во встрече участвовали руководитель Администрации президента Беслан Эшба, первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба и начальник управления внутренней политики Администрации президента Инал Хишба.

Президент, приветствуя гостей, поблагодарил российских парламентариев за последовательную поддержку республики и отметил, что Государственная Дума всегда поддерживала Абхазию.

«Рад Вас приветствовать. Взаимоотношения между нашими государствами сегодня приобретают и наполняются новыми возможностями взаимодействия, направленными на улучшение качества жизни граждан нашей страны. Это самая главная наша общая цель.

И очень приятно, что наши российские коллеги, коллеги в том числе и в рамках исполнительной власти, и законодательной власти, очень тепло, трепетно относятся к этим очень важным для нас братским взаимоотношениям», – сказал Бадра Гунба.

Владислав Даванков подчеркнул важность налаживания межпарламентского взаимодействия. Он передал президенту приветствие от председателя Госдумы Вячеслава Володина и руководителя фракции «Новые люди» Алексея Нечаева.

«Для меня Абхазия – это очень близкая республика, я здесь часто бываю. Лидер нашей партии поставил задачу обязательно налаживать межпарламентские отношения. Тем для разговоров у нас всегда много, это и развитие малого и среднего предпринимательства. Дружить партиями хорошо, обмениваться опытом, поскольку это взаимообогащает новыми идеями, новыми предложениями», – сказал Владислав Даванков.

