УТВЕРЖДЕНЫ ПАРАМЕТРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2026 ГОД

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Состоялось очередное заседание Кабинета министров Абхазии. Члены правительства одобрили проект Закона Республики Абхазия «О республиканском бюджете на 2026 год». Общий объем Госбюджета Республики Абхазия на 2026 год утверждён по доходам в сумме 19 014 559,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 19 440 641,9 тыс. рублей. Дефицит Государственного бюджета составляет 426 082,5 тыс. рублей.

Основные параметры республиканского бюджета и программа внутреннего заимствования на 2026 год:

– общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 14 306 645,1 тыс. рублей;

– финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития Республики Абхазия – в сумме 4 249 241,3 тыс. рублей;

– в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2026-2028 годы – в сумме 1 005 500,0 тыс. рублей;

– на финансирование мероприятий Государственной поддержки отраслей экономики программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-2028 годы – в сумме 250 000,0 тыс. рублей.

Общий объем расходов республиканского бюджета на 2026 год – 14 732 727,6 тыс. рублей.

Дефицит республиканского бюджета на 2026 год в сумме 426 082,5 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита являются кредиты от Национального банка Республики Абхазия и иные источники финансирования.

Кроме того, установлен верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2027 года в сумме 567 000,0 тыс. рублей.

Установлен верхний предел республиканского внешнего долга по кредитам на 1 января 2027 года в сумме 833 282,3 тыс. рублей.

На погашение основного долга по государственному экспортному кредиту, предоставленному Российской Федерацией Республике Абхазия, будут направлены средства в сумме 93 099,1 тыс. рублей.

Также утверждены межбюджетные трансферты местным бюджетам Республики Абхазия и бюджетам государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия

Премьер-министр Владимир Делба отметил, что параметры бюджета соответствуют задачам, которые поставил президент Бадра Гунба и отражают основные функции государства.

«Параметры задают нам тон в работе. 19 млрд – это прогнозы, но мы надеемся на лучшие результаты», – подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что в текущем году, правительство не прибегало к услугам банка, так как имеющийся дефицит в бюджете был покрыт полученными дополнительными доходами.

Владимир Делба напомнил, что в 2026 году планируется увеличить финансирование сельского хозяйства, социальных пособий, поддержки малому и среднему бизнесу и местных бюджетов. Кроме того, зарезервированы средства для оказания медицинской помощи гражданам. Не останутся без внимания образование, наука, молодежная политика и спорт. Увеличено финансирование программы «Жилище», приоритетного направления – развитие инфраструктур. Есть предпосылки на очередную индексацию заработной платы.

Премьер отметил хорошую работу Министерства по налогам и сборам, Государственной миграционной службы и Государственного таможенного комитета, которые значительно повысили поступления в бюджет.

За счет поддержки государства бездефицитными будут и местные бюджеты.

«Каждый из вас в этом году сталкивался с дефицитом средств, но глава государства и КМ, используя резервные источники оказал всем министерствам помощь. А для этого крайне важно, чтобы доходы поступали стабильно», – напомнил Владимир Делба.