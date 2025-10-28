УТВЕРЖДЕНЫ ПАРАМЕТРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2026 ГОД
Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. Состоялось очередное заседание Кабинета министров Абхазии. Члены правительства одобрили проект Закона Республики Абхазия «О республиканском бюджете на 2026 год». Общий объем Госбюджета Республики Абхазия на 2026 год утверждён по доходам в сумме 19 014 559,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 19 440 641,9 тыс. рублей. Дефицит Государственного бюджета составляет 426 082,5 тыс. рублей.
Основные параметры республиканского бюджета и программа внутреннего заимствования на 2026 год:
– общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 14 306 645,1 тыс. рублей;
– финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития Республики Абхазия – в сумме 4 249 241,3 тыс. рублей;
– в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2026-2028 годы – в сумме 1 005 500,0 тыс. рублей;
– на финансирование мероприятий Государственной поддержки отраслей экономики программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-2028 годы – в сумме 250 000,0 тыс. рублей.
Общий объем расходов республиканского бюджета на 2026 год – 14 732 727,6 тыс. рублей.
Дефицит республиканского бюджета на 2026 год в сумме 426 082,5 тыс. рублей.
Источниками финансирования дефицита являются кредиты от Национального банка Республики Абхазия и иные источники финансирования.
Кроме того, установлен верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2027 года в сумме 567 000,0 тыс. рублей.
Установлен верхний предел республиканского внешнего долга по кредитам на 1 января 2027 года в сумме 833 282,3 тыс. рублей.
На погашение основного долга по государственному экспортному кредиту, предоставленному Российской Федерацией Республике Абхазия, будут направлены средства в сумме 93 099,1 тыс. рублей.
Также утверждены межбюджетные трансферты местным бюджетам Республики Абхазия и бюджетам государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия
Премьер-министр Владимир Делба отметил, что параметры бюджета соответствуют задачам, которые поставил президент Бадра Гунба и отражают основные функции государства.
«Параметры задают нам тон в работе. 19 млрд – это прогнозы, но мы надеемся на лучшие результаты», – подчеркнул глава правительства.
Он отметил, что в текущем году, правительство не прибегало к услугам банка, так как имеющийся дефицит в бюджете был покрыт полученными дополнительными доходами.
Владимир Делба напомнил, что в 2026 году планируется увеличить финансирование сельского хозяйства, социальных пособий, поддержки малому и среднему бизнесу и местных бюджетов. Кроме того, зарезервированы средства для оказания медицинской помощи гражданам. Не останутся без внимания образование, наука, молодежная политика и спорт. Увеличено финансирование программы «Жилище», приоритетного направления – развитие инфраструктур. Есть предпосылки на очередную индексацию заработной платы.
Премьер отметил хорошую работу Министерства по налогам и сборам, Государственной миграционной службы и Государственного таможенного комитета, которые значительно повысили поступления в бюджет.
За счет поддержки государства бездефицитными будут и местные бюджеты.
«Каждый из вас в этом году сталкивался с дефицитом средств, но глава государства и КМ, используя резервные источники оказал всем министерствам помощь. А для этого крайне важно, чтобы доходы поступали стабильно», – напомнил Владимир Делба.
Последнее от Super User
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА: НАШИ ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ ДОРОГИЕ ПРЕПАРАТЫ
- ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО БЮДЖЕТЫ ФОНДА ИНВАЛИДОВ И ПЕНСИОННОГО ФОНДА НА 2026 ГОД
- ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ
- ОБСУДИЛИ ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
- НА УЛИЦЕ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ЭТАП РЕМОНТНЫХ РАБОТ