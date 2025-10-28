 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО БЮДЖЕТЫ ФОНДА ИНВАЛИДОВ И ПЕНСИОННОГО ФОНДА НА 2026 ГОД

Новости Вторник, 28 октября 2025 16:05
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО БЮДЖЕТЫ ФОНДА ИНВАЛИДОВ И ПЕНСИОННОГО ФОНДА НА 2026 ГОД

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. Правительство утвердило основные параметры бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2026 год по доходам в сумме 301 231,8 тыс. руб. и расходам в сумме 301 231,8 тыс. руб.

Утверждены основные параметры бюджета Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2026 год по доходам в сумме 2 324 968,4 тыс. руб. и расходам в сумме 2 324 968,4 тыс. руб.

Премьер-министр Владимир Делба подчеркнул, что Пенсионный фонд, с учетом накопительных средств, ежегодно выходит с предложениями о повышении размера пособий и пенсий отдельным категориям граждан.

«Хотелось бы больше и чаще индексировать пособия и пенсии, и мы это делаем при малейшей возможности. Этому способствует повышение заработной платы, за счет которой увеличивается сумма поступлений страховых взносов», – подчеркнул глава правительства.

