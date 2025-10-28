ВЛАДИМИР ДЕЛБА: НАШИ ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ ДОРОГИЕ ПРЕПАРАТЫ

При этом на медицинскую помощь населению выделяется 109 038, млн. руб., в том числе:

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Члены КМ утвердили основные параметры бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2026 год по доходам в сумме 113 595,4 тыс. руб. и расходам в сумме 113 595,4 тыс. руб.

– обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями беременных, рожениц и родильниц в условиях пребывания в стационаре государственных медицинских учреждений – 12, 488 млн рублей;

– по обеспечению химиопрепаратами1,2 и частично третье линии онкологических больных – 96, 550 млн рублей.

Председатель Фонда Валентина Жиба отметила, что есть планы по увеличению закупа препаратов третьей линии, потому что отмечается хорошая динамика лечения онкобольных. Она также проинформировала членов КМ, что на самом деле онкобольных в республике больше, чем стоят на учете – многие предпочитают лечиться в России.

Глава правительства Владимир Делба подчеркнул, что препараты третьей линии – дорогостоящие, от 400 до 500 тыс. рублей и выше, но государство делает все возможное, чтобы поддержать своих граждан.

«В Абхазии, при отсутствии страховки, наши граждане имеют возможность получать дорогие препараты, не каждая страна может себе такое позволить. Для нас главное – здоровье граждан и цикл непрерывности их лечения», – констатировал Делба.