ДАМИР КВИЦИНИЯ УТВЕРЖДЕН В ДОЛЖНОСТИ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНПРОКУРОРА

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Дамир Квициния назначен на должность первого заместителя генпрокурора. Его кандидатура была представлена Парламенту Генеральным прокурором Абхазии Адгуром Агрба. За Квициния проголосовало 30 депутатов.

Квициния Дамир Геннадиевич родился 11 апреля 1979 г. в с. Бабушара Гульрипшского района Абхазской АССР.

В 1996 г. окончил сухумскую среднюю школу №19.

В 1996 г. поступил в Академию МВД РФ в г. Омске, которую окончил в 2000 г. по специальности «юриспруденция».

В органах прокуратуры Квициния работает с января 2001 г.

В январе 2001 г. назначен на должность следователя прокуратуры Гулрыпшского района.

В сентябре 2004 г. назначен на должность старшего следователя Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.

В апреле 2006 г. – на должность следователя по особо важным делам следственного управления Генеральной прокуратуры.

В сентябре 2008 г. назначен на должность прокурора следственного управления, а в декабре 2011 г. – замначальника следственного управления Генеральной прокуратуры.

В июле 2012 г. постановлением Парламента назначен на должность первого заместителя генерального прокурора.

В январе 2015 г. назначен на должность прокурора Гулрыпшского района.

Приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации №44-кца/п от 14.02.2014 г. награжден медалью Следственного комитета РФ «За содействие».

C 13.03.2020 г. по 13.03.2025 г. занимал должность первого заместителя Генерального прокурора.

Указом президента Республики Абхазия 13 апреля 2023 г. присвоен классный чин «Государственный советник юстиции 3-го класса».