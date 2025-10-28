ДАМИР КВИЦИНИЯ УТВЕРЖДЕН В ДОЛЖНОСТИ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНПРОКУРОРА
Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. Дамир Квициния назначен на должность первого заместителя генпрокурора. Его кандидатура была представлена Парламенту Генеральным прокурором Абхазии Адгуром Агрба. За Квициния проголосовало 30 депутатов.
***
В 1996 г. окончил сухумскую среднюю школу №19.
В 1996 г. поступил в Академию МВД РФ в г. Омске, которую окончил в 2000 г. по специальности «юриспруденция».
В органах прокуратуры Квициния работает с января 2001 г.
В январе 2001 г. назначен на должность следователя прокуратуры Гулрыпшского района.
В сентябре 2004 г. назначен на должность старшего следователя Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.
В апреле 2006 г. – на должность следователя по особо важным делам следственного управления Генеральной прокуратуры.
В сентябре 2008 г. назначен на должность прокурора следственного управления, а в декабре 2011 г. – замначальника следственного управления Генеральной прокуратуры.
В июле 2012 г. постановлением Парламента назначен на должность первого заместителя генерального прокурора.
В январе 2015 г. назначен на должность прокурора Гулрыпшского района.
Приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации №44-кца/п от 14.02.2014 г. награжден медалью Следственного комитета РФ «За содействие».
C 13.03.2020 г. по 13.03.2025 г. занимал должность первого заместителя Генерального прокурора.
Указом президента Республики Абхазия 13 апреля 2023 г. присвоен классный чин «Государственный советник юстиции 3-го класса».
