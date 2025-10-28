ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ УВЕЛИЧАТ РАЗМЕР ПЕНСИИ

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Парламент внес изменения в статью 7 закона «О персональных пенсиях в Республике Абхазия» во втором окончательном чтении. Изменение предусматривает установление размера персональной пенсии – 13 000 рублей в месяц. В действующей редакции статьи 7 закона персональная пенсия составляет 12 000 рублей в месяц. Принятие данного проекта закона затронет 106 человек, из которых 71 – персональный пенсионер и 35 семей умерших персональных пенсионеров.

Депутаты проголосовали за законопроект «О внесении изменений в статью 1 закона «О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия».

Законопроект разработан в целях усиления мер социальной поддержки лиц, имеющих заслуги перед Абхазией, а также участников Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. и семей погибших.

Проектом закона предусмотрено увеличение размеров ежемесячных пенсионных выплат на 2000 рублей следующим категориям: пенсионерам, имеющим звание «Герой Абхазии»; пенсионерам, награжденным орденом Леона; пенсионерам, награжденным медалью «За Отвагу».

Реализация данной меры затронет 2420 человек. Проектом закона также предусмотрено увеличение на 1000 рублей размеров ежемесячных пенсионных выплат:

инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. I, II, III группы;

семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.;

семьям умерших инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;

семьям добровольцев, погибших при защите Республики Абхазия в период с октября 1993 года по декабрь 1994 года.

Данная мера затронет 5010 человек.

В соответствии с законом «О статусе военнослужащих», резервистам, получившим в период участия в военных действиях, при чрезвычайных ситуациях, а также на военных сборах и мобилизационных (тактических) учениях ранение, контузию, увечье либо заболевание, повлекшие инвалидность, назначается пенсия по инвалидности в размере, предусмотренном для инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Также и семьям резервистов действующего состава резерва, погибших при участии в военных действиях, чрезвычайных ситуациях, на военных сборах и мобилизационных (тактических) учениях, а также семьям умерших инвалидов из числа резервистов назначается пенсия в размере 100% пенсии, предусмотренной для семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Это увеличение коснется 338 получателей.

Кроме того, в соответствии с законом «О статусе военнослужащих», в случае гибели (смерти) военнослужащего, наступившей при исполнении обязанностей срочной военной службы, либо его смерти, наступившей до истечения трех месяцев со дня увольнения со службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученных при исполнении обязанностей военной службы, нетрудоспособным членам его семьи назначается пенсия в размере 70% от размера пенсии для семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.; военнослужащим, получившим в связи с исполнением обязанностей срочной военной службы увечье (ранение, травму, контузию), исключающее возможность дальнейшего прохождения службы, назначается пенсия по инвалидности в размере 70% от размера пенсии по инвалидности участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Подлежат пересмотру в сторону увеличения размеры пенсий для 116 получателей.

Повышение размера пенсий в целом коснётся 7 884 получателей.