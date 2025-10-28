 

ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ

Новости Вторник, 28 октября 2025 16:39
ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. Под председательством Спикера Лаши Ашуба состоялось заседание осенней сессии Парламента Республики Абхазия. Рассмотрены и приняты в окончательном чтении законы Республики Абхазия:

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О налоге на добавленную стоимость».

«О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Абхазия «О персональных пенсиях в Республике Абхазия».

«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Абхазия «О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия».

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия».

О внесении изменения в статью 212 Кодекса Республики Абхазия «О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях».

«О внесении изменений в статью 117 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях».

«О внесении изменения в статью 43 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях».

Рассмотрено и в результате тайного голосования принято постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «О назначении Квициния Д. Г. на должность первого заместителя Генерального прокурора Республики Абхазия».

Рассмотрено и принято постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия

«Об утверждении Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 23 апреля 2024 г. No 44 «О включении части имущественного комплекса туристической гостиницы «Амткел» в г. Сухум, ул. Кабардинская, 12 в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации».

