ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания Лаша Ашуба провел встречу с делегацией Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Российскую делегацию возглавил заместитель Председателя Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.
В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего укрепления и развития межпарламентских связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
Лаша Ашуба подчеркнул стратегический характер союзнических отношений между Абхазией и Россией и выразил уверенность в том, что парламентское измерение является важной составляющей этого взаимодействия.
Владислав Даванков передал Лаше Ашуба слова приветствия от председателя Госдумы Вячеслава Володина. В свою очередь, он подтвердил, что развитие многопланового парламентского взаимодействия будет способствовать укреплению всесторонних российско-абхазских отношений.
В рамках визита в Республику Абхазия делегация примет участие в съезде партии «Народный фронт Абхазии» в качестве почетных гостей.
Последнее от Super User
- ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ И КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
- ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ КОЛОКОЛЬНЯ ХРАМА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА В С. ПАКУАШЬ
- ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ УНИЧТОЖЕНИЕ КОНТРАФАКТНОГО МАЙНИНГ-ОБОРУДОВАНИЯ
- ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ
- ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ УВЕЛИЧАТ РАЗМЕР ПЕНСИИ