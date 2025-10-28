ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Спикер Народного Собрания Лаша Ашуба провел встречу с делегацией Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Российскую делегацию возглавил заместитель Председателя Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Во встречи приняли участие заместители Спикера Фазлибей Авидзба и Ашот Миносян, председатель Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц, его зам Ахра Пачулия и член этого комитета Алиса Гулария, а также председатель партии «Народный Фронт Абхазии» Лаша Сакания.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего укрепления и развития межпарламентских связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Лаша Ашуба подчеркнул стратегический характер союзнических отношений между Абхазией и Россией и выразил уверенность в том, что парламентское измерение является важной составляющей этого взаимодействия.

Владислав Даванков передал Лаше Ашуба слова приветствия от председателя Госдумы Вячеслава Володина. В свою очередь, он подтвердил, что развитие многопланового парламентского взаимодействия будет способствовать укреплению всесторонних российско-абхазских отношений.

В рамках визита в Республику Абхазия делегация примет участие в съезде партии «Народный фронт Абхазии» в качестве почетных гостей.