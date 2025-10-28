 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

Новости Вторник, 28 октября 2025 16:40
ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания Лаша Ашуба провел встречу с делегацией Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Российскую делегацию возглавил заместитель Председателя Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Во встречи приняли участие заместители Спикера Фазлибей Авидзба и Ашот Миносян, председатель Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц, его зам Ахра Пачулия и член этого комитета Алиса Гулария, а также председатель партии «Народный Фронт Абхазии» Лаша Сакания.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего укрепления и развития межпарламентских связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Лаша Ашуба подчеркнул стратегический характер союзнических отношений между Абхазией и Россией и выразил уверенность в том, что парламентское измерение является важной составляющей этого взаимодействия.

Владислав Даванков передал Лаше Ашуба слова приветствия от председателя Госдумы Вячеслава Володина. В свою очередь, он подтвердил, что развитие многопланового парламентского взаимодействия будет способствовать укреплению всесторонних российско-абхазских отношений.

В рамках визита в Республику Абхазия делегация примет участие в съезде партии «Народный фронт Абхазии» в качестве почетных гостей.

