ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ УНИЧТОЖЕНИЕ КОНТРАФАКТНОГО МАЙНИНГ-ОБОРУДОВАНИЯ

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Депутаты приняли проект закона «О внесении изменения в статью 212 Кодекса Республики Абхазия «О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях» во втором окончательном чтении. Законопроект связан с установлением административной ответственности за потребление электроэнергии с нарушением установленного законодательством Абхазии порядка осуществления деятельности по добыче криптовалют.

Проектом закона предусматривается дополнение статьи 212 нормой, устанавливающей, что постановление судьи о конфискации орудия или предмета административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 96.1 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях, исполняется судебным исполнителем путём:

– конфискации и последующего уничтожения вычислительных машин и их блоков, предназначенных и используемых для осуществления деятельности по добыче криптовалют;

– конфискации трансформаторов тока, используемых исключительно для добычи криптовалют, и иного оборудования, связанного с доведением электроэнергии до энергоустановок лица, осуществлявшего деятельность по добыче криптовалют, в пользу Единого оператора передающих распределительных сетей.

С учётом обстоятельства, что вышеуказанное оборудование, изъятое у правонарушителя, конфискуется в собственность государства и дальнейшее его использование по назначению представляется невозможным, так как оно является контрафактным, исполнение судебного акта производится судебным приставом-исполнителем путем уничтожения конфискованного оборудования.