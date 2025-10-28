 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ УНИЧТОЖЕНИЕ КОНТРАФАКТНОГО МАЙНИНГ-ОБОРУДОВАНИЯ

Новости Вторник, 28 октября 2025 16:43
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ УНИЧТОЖЕНИЕ КОНТРАФАКТНОГО МАЙНИНГ-ОБОРУДОВАНИЯ

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. Депутаты приняли проект закона «О внесении изменения в статью 212 Кодекса Республики Абхазия «О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях» во втором окончательном чтении. Законопроект связан с установлением административной ответственности за потребление электроэнергии с нарушением установленного законодательством Абхазии порядка осуществления деятельности по добыче криптовалют.

Проектом закона предусматривается дополнение статьи 212 нормой, устанавливающей, что постановление судьи о конфискации орудия или предмета административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 96.1 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях, исполняется судебным исполнителем путём:

– конфискации и последующего уничтожения вычислительных машин и их блоков, предназначенных и используемых для осуществления деятельности по добыче криптовалют;

– конфискации трансформаторов тока, используемых исключительно для добычи криптовалют, и иного оборудования, связанного с доведением электроэнергии до энергоустановок лица, осуществлявшего деятельность по добыче криптовалют, в пользу Единого оператора передающих распределительных сетей.

С учётом обстоятельства, что вышеуказанное оборудование, изъятое у правонарушителя, конфискуется в собственность государства и дальнейшее его использование по назначению представляется невозможным, так как оно является контрафактным, исполнение судебного акта производится судебным приставом-исполнителем путем уничтожения конфискованного оборудования.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 28 октября 2025 16:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ КОЛОКОЛЬНЯ ХРАМА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА В С. ПАКУАШЬ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.