ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ КОЛОКОЛЬНЯ ХРАМА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА В С. ПАКУАШЬ

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. Новый золоченный крест установлен на колокольне храма святого Георгия Победоносца в с. Пакуашь Очамчырского района, сообщает пресс-служба Абхазской православной церкви. Установка креста и восстановление колокольни осуществляется по благословению главы Абхазской Православной церкви иерея Виссариона Аплиа.

Крест изготовлен в мастерской Мзауча Пилия, мастером Алхасом Тания. Золочение и установку креста выполнил мастер Давид Тания.

Церковь в селе построена в 1890 году на средства общества восстановления православного христианства на Кавказе и на деньги, собранные жителями села Пакуашь. Храм имеет некоторые особенности. У здания нет купола; с восточной стороны имеет три апсиды; стены выложены целиком из камня; размеры храма — порядка 17,5 метров в длину и 11,5 метров в ширину.

Для справки: до революции 1917 года в церкви велась служба, работала церковная школа. В 1838 г. население села Пакуаш составляло 100 дворов под управлением княжеской фамилии Ачба. В 1868 г. население Пакуаша составило 1055 чел. (941 – христианин; 114 – мусульман).

По переписи 1886 г. в селе проживало 1605 чел. (все христиане; 99,5% населения абхазы).

После русско-турецкой войны 1878-1878 г. все селения Абжуйской Абхазии были включены в состав «виновного» населения. Исключением стали лишь два абжуйских селения: Пакуаш и Елыр (из-за расположения).

В советское время здание православного храма использовали под магазин, а в 70–80-ее годы XX века – под склад.

С августа 2025 года в храме ведется реконструкция по инициативе выходцев и жителей Пакуашь, в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Обновлена колокольня. 2 августа в Абхазию доставлен колокол весом 1110 килограммов, отлитый в Воронеже.

Материал подготовила Индира Барциц.