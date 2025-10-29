ОМАР ХАГБА НАЗНАЧЕН ПРОКУРОРОМ ГАГРСКОГО РАЙОНА
Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Информ. Приказом Генерального прокурора Республики от 29.10.2025 года Хагба Омар Зурабович, старший советник юстиции назначен на вакантную должность прокурора Гагрского района.
Хагба Омар Зурабович родился 29 января 1973 г. в городе Гагра Абхазской ССР.
В 1990 году поступил на историко-юридический факультет АГУ, который окончил в 1996 году по специальности «юриспруденция», присвоена квалификация юриста.
В 1992-1993 годах служил в рядах Вооруженных сил РА.
В органах прокуратуры Республики Абхазия работал:
с декабря 1993 г. по сентябрь 1995 г. стажером на должности старшего следователя прокуратуры Гагрского района;
с сентября 1995 г. по ноябрь 2005 г. в должности старшего следователя прокуратуры Гагрского района;
с ноября 2005 г. по январь 2015 г. в должности заместителя прокурора Гагрского района.
В сентябре 2014 г. присвоен классный чин – старший советник юстиции.
С января 2015 г. назначен на должность начальника учебного центра Генеральной прокуратуры.
С февраля 2016 г. по август 2019 г. работал в должности помощника генерального прокурора по обеспечению деятельности органов и учебного центра прокуратуры РА.
Приказом генерального прокурора РА No 106 от 14.04.14г. был награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в органах прокуратуры РА».
В августе 2020 г. был уволен из органов прокуратуры Республики Абхазия по собственному желанию.
