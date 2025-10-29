 

АГУ И НГТУ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Среда, 29 октября 2025 20:38
Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Информ. Абхазский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет заключили соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на существенное развитие технического образования в Абхазии и укрепление академических связей между вузами.

Соглашение предусматривает широкий спектр совместной деятельности. В рамках партнёрства запланирована реализация совместных научных проектов, а также активный обмен студентами и преподавателями для повышения квалификации и расширения академического опыта. Кроме того, вузы будут совместно организовывать научные конференции и участвовать в международных образовательных и исследовательских программах.

Главная цель этого стратегического партнёрства – усиление инженерных и технических направлений в Абхазии.

Значительное содействие в заключении данного важного соглашения оказал Центр народной дипломатии. Центр поддержал инициативу Абхазского государственного университета по развитию технической базы и подготовке высококвалифицированных инженерных кадров.

