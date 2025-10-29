РУКОВОДСТВО МВД ПОВЫШАЕТ ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖБЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Управлении ГАИ МВД Абхазии прошло совещание по вопросам качества несения службы и дисциплины личного состава Госавтоинспекции. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут обозначил ряд основных требований по направлению обеспечения дорожной безопасности в республике, абсолютного исполнения приказов руководства ведомства, а также служебного соответствия кадрового состава центрального аппарата Управления ГАИ и территориальных подразделений.

В совещании принял участие заместитель министра, курирующий работу Госавтоинспекции Беслан Чкадуа, руководители Управления ГАИ, начальники районных отделов и постов ДПС.

Важной задачей глава МВД определил максимальное выявление транспортных средств без госномерных знаков.

Для исполнения поставленной задачи усиливаются рейдовые мероприятия с участием всего личного состава ГАИ. Особые требования предъявлены к работе роты специального сопровождения, показатели которой оценены как неудовлетворительные.



Роберт Киут дал указания усилить патрулирование в восточном направлении республиканской трассы.

«Установленные камеры автофиксации нарушений скоростного режима существенно влияют на дорожную дисциплину и снижение аварийности от Псоу до Сухума, но наблюдается рост ДТП в Очамчырском направлении», – сказал министр, отметив, что в данное время необходимые технические средства уже устанавливаются в районе, но до их полного подключения максимум сотрудников ГАИ должны присутствовать на трассе и показывать качество своей работы.

В ходе совещания так же была отмечена недостаточно качественная работа стационарных постов ГАИ, низкие проценты выявления нарушений ПДД и протоколирования таковых, в том числе с использование авмотизированной системы.



Особо отмечена работа по выявлению нетрезвых водителей: за 9 месяцев текущего года за управление транспортом в алкогольном или наркотическом опьянении лишены водительских удостоверений 1300 человек и более 80 граждан привлечены повторно. Даны указания усилить выявление таких злостных нарушителей.



Замминистра Беслан Чкадуа доложил главе ведомства о разработке схемы ротации кадров личного состава подразделений ГАИ городских управлений и районных отделов внутренних дел с целью повышения качества несения службы и дисциплины.

По результатам применяемых мер с личным составом всех подразделений Госавтоинспекции будет проведена кадровая аттестация.



Об этом сообщает сайт МВД.