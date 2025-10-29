 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РУКОВОДСТВО МВД ПОВЫШАЕТ ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖБЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Новости Среда, 29 октября 2025 20:30
Оцените материал
(0 голосов)
РУКОВОДСТВО МВД ПОВЫШАЕТ ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖБЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Информ. В Управлении ГАИ МВД Абхазии прошло совещание по вопросам качества несения службы и дисциплины личного состава Госавтоинспекции. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут обозначил ряд основных требований по направлению обеспечения дорожной безопасности в республике, абсолютного исполнения приказов руководства ведомства, а также служебного соответствия кадрового состава центрального аппарата Управления ГАИ и территориальных подразделений.

В совещании принял участие заместитель министра, курирующий работу Госавтоинспекции Беслан Чкадуа, руководители Управления ГАИ, начальники районных отделов и постов ДПС.

Важной задачей глава МВД определил максимальное выявление транспортных средств без госномерных знаков.

Для исполнения поставленной задачи усиливаются рейдовые мероприятия с участием всего личного состава ГАИ. Особые требования предъявлены к работе роты специального сопровождения, показатели которой оценены как неудовлетворительные.

Роберт Киут дал указания усилить патрулирование в восточном направлении республиканской трассы.

«Установленные камеры автофиксации нарушений скоростного режима существенно влияют на дорожную дисциплину и снижение аварийности от Псоу до Сухума, но наблюдается рост ДТП в Очамчырском направлении», – сказал министр, отметив, что в данное время необходимые технические средства уже устанавливаются в районе, но до их полного подключения максимум сотрудников ГАИ должны присутствовать на трассе и показывать качество своей работы.

В ходе совещания так же была отмечена недостаточно качественная работа стационарных постов ГАИ, низкие проценты выявления нарушений ПДД и протоколирования таковых, в том числе с использование авмотизированной системы.

Особо отмечена работа по выявлению нетрезвых водителей: за 9 месяцев текущего года за управление транспортом в алкогольном или наркотическом опьянении лишены водительских удостоверений 1300 человек и более 80 граждан привлечены повторно. Даны указания усилить выявление таких злостных нарушителей.

Замминистра Беслан Чкадуа доложил главе ведомства о разработке схемы ротации кадров личного состава подразделений ГАИ городских управлений и районных отделов внутренних дел с целью повышения качества несения службы и дисциплины.

По результатам применяемых мер с личным составом всех подразделений Госавтоинспекции будет проведена кадровая аттестация.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 29 октября 2025 20:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АГУ И АССК РОССИИ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.