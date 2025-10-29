АГУ И АССК РОССИИ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Информ. Абхазский государственный университет и Общероссийская молодёжная общественная организация «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» (АССК России) подписали соглашение о сотрудничестве в области развития и популяризации студенческого спорта. Церемония подписания состоялась в Москве в рамках Всероссийского форума студенческих спортивных клубов (ВФССК’25), который проходит на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
Сотрудничество направлено на развитие студенческого спортивного клуба на базе АГУ, расширение спортивного движения среди молодежи, а также организацию совместных физкультурно-спортивных мероприятий в России и Абхазии. Основной целью является популяризация спорта и вовлечение студентов в систематические занятия физической культурой.
В рамках соглашения АССК России окажет АГУ методическую и консультационную поддержку, а Абхазский государственный университет рассмотрит возможности предоставления необходимой инфраструктуры для реализации совместных проектов и мероприятий.
