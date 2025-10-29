АГУ И АССК РОССИИ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Абхазский государственный университет и Общероссийская молодёжная общественная организация «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» (АССК России) подписали соглашение о сотрудничестве в области развития и популяризации студенческого спорта. Церемония подписания состоялась в Москве в рамках Всероссийского форума студенческих спортивных клубов (ВФССК’25), который проходит на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Соглашение было подписано исполнительным директором АССК России Сергеем Владимировичем Крюковым и руководством Абхазского государственного университета. АГУ на мероприятии представляла председатель спортивного клуба университета Инга Карчава.

Сотрудничество направлено на развитие студенческого спортивного клуба на базе АГУ, расширение спортивного движения среди молодежи, а также организацию совместных физкультурно-спортивных мероприятий в России и Абхазии. Основной целью является популяризация спорта и вовлечение студентов в систематические занятия физической культурой.

В рамках соглашения АССК России окажет АГУ методическую и консультационную поддержку, а Абхазский государственный университет рассмотрит возможности предоставления необходимой инфраструктуры для реализации совместных проектов и мероприятий.