В ВОЕННОМ ГОСПИТАЛЕ ОТКРЫТА БИБЛИОТЕКА – ЧИТАЛЬНЯ

Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Центральном военном госпитале Министерства обороны Абхазии открыта библиотека – читальня имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого), сообщает пресс-служба Абхазской православной церкви. В церемонии открытия участвовали председатель Церковного Совета Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион Аплиаа, судья Конституционного суда Республики Абхазия Алиса Бигуаа, председатель Православной Гуманитарной Миссии, председатель Центра Спиридона Тримифу́нтского Павел Карпухин, вице-спикер Госдумы РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков, глава администрации Гулрыпшского района Саид Харазия, настоятель монастыря Святителя Иоанна Златоуста в селе Каман игумен Игнатий (Киут), настоятель храма Ильи пророка в поселке Агудзера иерей Далмат (Гопия), председатель политической партии «Народный Фронт Абхазии» Лаша Сакания.

Открытие библиотеки-читальни – инициатива Центра Спиридона Тримифунтского и Православной гуманитарной миссии.

Библиотека-читальня пополнится духовной и просветительской литературой. Пациентам госпиталя и медицинскому персоналу будут доступны произведения классиков русской и мировой литературы.

Также по инициативе Центра Спиридона Тримифунтского в центральном военном госпитале организована выставка «Подвиг, длинною в жизнь», посвященная святителю Луке Крымскому.

Выставка организована в рамках Культурно-просветительского проекта «Дни святителя Луки».

Для справки: Святитель Лука Крымский (в миру – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) (1877-1961 годы жизни) – епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 года – архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель.

К лику местночтимых святых причислен 22 ноября 1995 года.

Материал подготовила Индира Барциц.