 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ПИЦУНДЕ ПРОХОДИТ ФОТОФЕСТИВАЛЬ «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА: В ОБЪЯТИЯХ ПРИРОДЫ»

Новости Среда, 29 октября 2025 17:56
Оцените материал
(0 голосов)
В ПИЦУНДЕ ПРОХОДИТ ФОТОФЕСТИВАЛЬ «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА: В ОБЪЯТИЯХ ПРИРОДЫ»

Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Информ. В Пицунде открылся международный фотофестиваль «Территория успеха: в объятиях природы» Росатома В Пицунде стартовал международный фестиваль фотографии «Территория успеха: в объятиях природы» Госкорпорации «Росатом», приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли.

На церемонии открытия заместитель гендиректора концерна «Росэнергоатом» Джумбер Ткебучава подчеркнул заинтересованность концерна в развитии молодого поколения для атомной сферы.

Проект, запущенный восемь лет назад, объединил 250 участников и победителей из России, Абхазии, Белоруссии и Венгрии, включая 15 детей из Абхазии. Среди абхазских победителей – Симона Сангулия («Душа Апсны»), Инар Кардия и Анжелика Макляк («Утро в каньоне»).

Целями проекта являются поиск и поддержка талантливых детей в области фотографии, ранняя профориентация, а также популяризация культуры безопасности атомной энергетики через художественные образы природы атомных городов.

Фестиваль организован Фондом «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» и программой «Территория культуры Росатома» при поддержке Госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом», Всемирного фонда дикой природы и администраций городов-партнеров (Россия, Белоруссия, Венгрия, Абхазия).

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 29 октября 2025 17:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.