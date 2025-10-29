В ПИЦУНДЕ ПРОХОДИТ ФОТОФЕСТИВАЛЬ «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА: В ОБЪЯТИЯХ ПРИРОДЫ»
Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Информ. В Пицунде открылся международный фотофестиваль «Территория успеха: в объятиях природы» Росатома В Пицунде стартовал международный фестиваль фотографии «Территория успеха: в объятиях природы» Госкорпорации «Росатом», приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли.
На церемонии открытия заместитель гендиректора концерна «Росэнергоатом» Джумбер Ткебучава подчеркнул заинтересованность концерна в развитии молодого поколения для атомной сферы.
Проект, запущенный восемь лет назад, объединил 250 участников и победителей из России, Абхазии, Белоруссии и Венгрии, включая 15 детей из Абхазии. Среди абхазских победителей – Симона Сангулия («Душа Апсны»), Инар Кардия и Анжелика Макляк («Утро в каньоне»).
Целями проекта являются поиск и поддержка талантливых детей в области фотографии, ранняя профориентация, а также популяризация культуры безопасности атомной энергетики через художественные образы природы атомных городов.
Фестиваль организован Фондом «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» и программой «Территория культуры Росатома» при поддержке Госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом», Всемирного фонда дикой природы и администраций городов-партнеров (Россия, Белоруссия, Венгрия, Абхазия).

