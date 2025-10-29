 

В АБХАЗИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Новости Среда, 29 октября 2025 17:51
В АБХАЗИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Информ. Руководитель правового отдела Минсоцобеспечения Ромео Черкезия сообщил «Абхазскому вестнику» об итогах участия абхазской делегации в форуме «ИННОСИБ-2025» в Омске. По его словам, на форуме обсуждались вопросы сотрудничества в сферах образования, культуры и социальной политики.

Также рассматривался вопрос о возможности развития социального предпринимательства, которое представляет собой бизнес, направленный на решение важных социальных проблем, таких как трудоустройство людей с ограниченными возможностями.

«По итогу встречи Республика Абхазия и Омская область выразили готовность к разработке совместных проектов в сфере социального обеспечения, культуры и образования», – отметил Ромео Черкезия.

