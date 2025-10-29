В АБХАЗИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Информ. Руководитель правового отдела Минсоцобеспечения Ромео Черкезия сообщил «Абхазскому вестнику» об итогах участия абхазской делегации в форуме «ИННОСИБ-2025» в Омске. По его словам, на форуме обсуждались вопросы сотрудничества в сферах образования, культуры и социальной политики.
Также рассматривался вопрос о возможности развития социального предпринимательства, которое представляет собой бизнес, направленный на решение важных социальных проблем, таких как трудоустройство людей с ограниченными возможностями.
«По итогу встречи Республика Абхазия и Омская область выразили готовность к разработке совместных проектов в сфере социального обеспечения, культуры и образования», – отметил Ромео Черкезия.
Последнее от Super User
- В ПИЦУНДЕ ПРОХОДИТ ФОТОФЕСТИВАЛЬ «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА: В ОБЪЯТИЯХ ПРИРОДЫ»
- В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛА ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «АИААИРА
- ДВОР ДОМА №8 ПО УЛИЦЕ 30-ОЕ СЕНТЯБРЯ НАЗВАН «ЛУЧШИМ СУХУМСКИМ ДВОРИКОМ 2025 ГОДА»
- АБХАЗИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «НАУКА ВОКРУГ НАС»
- В СУХУМЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА: