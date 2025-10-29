 

В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛА ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «АИААИРА

Среда, 29 октября 2025 17:49
В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛА ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «АИААИРА

Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Информ. XIX республиканская военно-спортивная игра «Аиааира» стартовала в Абхазии. Она посвящена 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. На торжественном открытии с приветственным словом к юным патриотам обратились министр просвещения Хана Гунба и замминистра обороны Давид Бжания.

Школьники будут состязаться в строевом шаге с песней, подтягивании, беге на разные дистанции, стрельбе из лука, разборке и сборке автомата, стрельбе из автомата, метании гранаты, перетягивании каната и комбинированной эстафете.

Мероприятие продлится до 1 ноября 2025 года.

