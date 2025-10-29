В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛА ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «АИААИРА

Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Информ. XIX республиканская военно-спортивная игра «Аиааира» стартовала в Абхазии. Она посвящена 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. На торжественном открытии с приветственным словом к юным патриотам обратились министр просвещения Хана Гунба и замминистра обороны Давид Бжания.