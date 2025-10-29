ДВОР ДОМА №8 ПО УЛИЦЕ 30-ОЕ СЕНТЯБРЯ НАЗВАН «ЛУЧШИМ СУХУМСКИМ ДВОРИКОМ 2025 ГОДА»

Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Подведены итоги конкурса по благоустройству «Чистый двор», приуроченного ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. По инициативе финалистов «Команда Абхазии», поддержанной Администрацией Сухума, в столице прошел конкурс на лучший благоустроенный двор многоэтажных домов.

Комиссия под председательством замглавы Администрации Сухума Автандила Сурманидзе подвела итоги. На участие в конкурсе было подано 15 заявок. Комиссия оценивала санитарное содержание, благоустройство, озеленение дворовой и прилегающей территории, красочность, ухоженность, оригинальность оформления.

По итогам конкурса, победителем конкурса объявлен двор дома №8 по улице 30-ое Сентября, который назван «Лучшим сухумским двориком 2025».

Двор будет включен в план работ Администрации по благоустройству дворовой территории на 2026 год.

Также комиссией отмечены дворы, не занявшие призовые места, но признанные как «Лучшие дворы, благоустроенные с активным участием жителей», это дворы по ул. Агрба, 8, ул. Семерджиева,142 и ул. Аршба, 25.

Замглавы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе выразил благодарность всем участникам конкурса и сообщил, что им будет выделен посадочный материал зеленых насаждений для высадки на дворовой территории.