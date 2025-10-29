 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДВОР ДОМА №8 ПО УЛИЦЕ 30-ОЕ СЕНТЯБРЯ НАЗВАН «ЛУЧШИМ СУХУМСКИМ ДВОРИКОМ 2025 ГОДА»

Новости Среда, 29 октября 2025 17:44
Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Информ. Подведены итоги конкурса по благоустройству «Чистый двор», приуроченного ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. По инициативе финалистов «Команда Абхазии», поддержанной Администрацией Сухума, в столице прошел конкурс на лучший благоустроенный двор многоэтажных домов.

Комиссия под председательством замглавы Администрации Сухума Автандила Сурманидзе подвела итоги. На участие в конкурсе было подано 15 заявок. Комиссия оценивала санитарное содержание, благоустройство, озеленение дворовой и прилегающей территории, красочность, ухоженность, оригинальность оформления.

По итогам конкурса, победителем конкурса объявлен двор дома №8 по улице 30-ое Сентября, который назван «Лучшим сухумским двориком 2025».

Двор будет включен в план работ Администрации по благоустройству дворовой территории на 2026 год.

Также комиссией отмечены дворы, не занявшие призовые места, но признанные как «Лучшие дворы, благоустроенные с активным участием жителей», это дворы по ул. Агрба, 8, ул. Семерджиева,142 и ул. Аршба, 25.  

Замглавы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе выразил благодарность всем участникам конкурса и сообщил, что им будет выделен посадочный материал зеленых насаждений для высадки на дворовой территории.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 29 октября 2025 17:49

