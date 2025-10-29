 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «НАУКА ВОКРУГ НАС»

Новости Среда, 29 октября 2025 17:41
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «НАУКА ВОКРУГ НАС»

Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Информ. Стартовала масштабная просветительская акция «Наука вокруг нас», охватившая все регионы России, а также Абхазию, Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан и Южную Осетию. Завершение акции приурочено ко Дню работника высшей школы – 19 ноября. Главная цель – показать современные научные достижения, дать возможность молодым исследователям и учёным делиться своими открытиями, привлечь молодежь к науке.

В рамках акции:

– 300 лекций, мастер-классов и экскурсий;

– участие вузов программы «Приоритет-2030»;

– видеолекции, фильмы и сериалы о науке – от «Грани Смыслов» до «Ледокола знаний»;

– экскурсии по ведущим научным центрам страны.

Кульминацией станет марафон «Знание.Наука» 30-31 октября, где запланированы живые выступления учёных, встречи с молодёжью, запуск телеканала «Знание» и масштабная трансляция на всю страну.

Акция проводится в рамках десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России, и направлена на формирование нового поколения исследователей.

Абхазия – в числе участников.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 29 октября 2025 17:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА: ДВОР ДОМА №8 ПО УЛИЦЕ 30-ОЕ СЕНТЯБРЯ НАЗВАН «ЛУЧШИМ СУХУМСКИМ ДВОРИКОМ 2025 ГОДА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.