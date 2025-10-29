АБХАЗИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «НАУКА ВОКРУГ НАС»

Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Стартовала масштабная просветительская акция «Наука вокруг нас», охватившая все регионы России, а также Абхазию, Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан и Южную Осетию. Завершение акции приурочено ко Дню работника высшей школы – 19 ноября. Главная цель – показать современные научные достижения, дать возможность молодым исследователям и учёным делиться своими открытиями, привлечь молодежь к науке.

В рамках акции:

– 300 лекций, мастер-классов и экскурсий;

– участие вузов программы «Приоритет-2030»;

– видеолекции, фильмы и сериалы о науке – от «Грани Смыслов» до «Ледокола знаний»;

– экскурсии по ведущим научным центрам страны.

Кульминацией станет марафон «Знание.Наука» 30-31 октября, где запланированы живые выступления учёных, встречи с молодёжью, запуск телеканала «Знание» и масштабная трансляция на всю страну.

Акция проводится в рамках десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России, и направлена на формирование нового поколения исследователей.

Абхазия – в числе участников.