ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В СУХУМЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА:

Новости Среда, 29 октября 2025 17:39
В СУХУМЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА:

Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Информ. В Государственной филармонии прошла презентация проекта «Территория успеха: Пегас» от «Росатома» и Фонда «АТР АЭС». Это часть фестиваля международных культурных инициатив, проходящего в Абхазии с участием делегации из России. На фестивале представлены проекты для талантливых детей из России, Абхазии, Беларуси, Венгрии и Турции, открывающие доступ к лучшим российским образовательным практикам.

Также запланировано открытие атомкласса и заседание Фонда «АТР АЭС» для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Цель проектов – поддержка культуры и творчества в Абхазии, обмен опытом и укрепление дружеских связей между странами.

