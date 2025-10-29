В СУХУМЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА:

Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Информ. В Государственной филармонии прошла презентация проекта «Территория успеха: Пегас» от «Росатома» и Фонда «АТР АЭС». Это часть фестиваля международных культурных инициатив, проходящего в Абхазии с участием делегации из России. На фестивале представлены проекты для талантливых детей из России, Абхазии, Беларуси, Венгрии и Турции, открывающие доступ к лучшим российским образовательным практикам.