В СУХУМЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА:
Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Информ. В Государственной филармонии прошла презентация проекта «Территория успеха: Пегас» от «Росатома» и Фонда «АТР АЭС». Это часть фестиваля международных культурных инициатив, проходящего в Абхазии с участием делегации из России. На фестивале представлены проекты для талантливых детей из России, Абхазии, Беларуси, Венгрии и Турции, открывающие доступ к лучшим российским образовательным практикам.
Также запланировано открытие атомкласса и заседание Фонда «АТР АЭС» для обсуждения дальнейшего сотрудничества.
Цель проектов – поддержка культуры и творчества в Абхазии, обмен опытом и укрепление дружеских связей между странами.
