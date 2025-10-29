ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Состоялось заседание парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В нем приняли участие полномочный представитель президента Республики Абхазия в Парламенте Дмитрий Шамба, министр экономики Теймураз Миквабия, министр туризма Астамур Логуа и представители Абхазского государственного университета.

Рассмотрены два законопроекта, касающиеся туристической сферы: «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О туристской деятельности в Республике Абхазия» и «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О государственном регулировании цен». Они связаны с предложениями введения механизмов государственного регулирования цен и контроля за порядком применения регулируемых цен. Инициатором законопроектов является депутат Парламента Инар Гицба. По мнению инициатора, целью внесения изменений является необходимость внедрения в правовое поле понятия демпинга (цикличного) и механизма его сдерживания в сфере туристической индустрии и реализации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями туристской деятельности, в особенности крупными игроками туристического рынка, что позволит предотвращать реализацию туристических услуг по ценам, существенно ниже себестоимости и вытеснение более мелких конкурентов.

«Такая инициатива является оправданной с точки зрения защиты малого и среднего предпринимательства в сфере оказания туристских услуг и будет способствовать устойчивому развитию отрасли», – говорится в пояснительной записке.

По мнению участников заседания работу над законопроектами необходимо продолжить с привлечением более широкого круга участников и специалистов в данной области.

В соответствии с повесткой дня участники заседания постатейно рассмотрели поправки, предложенные к принятому в первом чтении проекту закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия». Законопроект был разработан в целях восполнения законодательного пробела в вопросах регулирования развития малого и среднего предпринимательства.

На заседании Комитета также была заслушана информация министра экономики Республики Абхазия Теймураза Миквабия о деятельности министерства в части реализации положений Закона Республики Абхазия «О государственном регулировании цен».

Министр рассказал депутатам об осуществлении контроля за порядком применения регулируемых цен, о проблемах в правоприменительной практике и возможностях в их преодолении, о мерах, принимаемых по созданию и поддержанию конкурентной среды среди субъектов малого и среднего предпринимательства, и др.

В ходе заседания депутаты обсудили практическое применение положений данного закона, его эффективность в условиях текущей экономической ситуации, а также возможные пути совершенствования механизмов ценового регулирования.