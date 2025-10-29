 

ГОСКОМИССИЯ НАПОМИНАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ СКУЛЬПТУРУ ПРЕЗИДЕНТА СЕРГЕЯ БАГАПШ

Новости Среда, 29 октября 2025 17:33
ГОСКОМИССИЯ НАПОМИНАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ СКУЛЬПТУРУ ПРЕЗИДЕНТА СЕРГЕЯ БАГАПШ

Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Информ. Государственная комиссия по монументальному искусству напоминает о проведении международного открытого конкурса на лучший проект скульптурного изображения второго президента Абхазии Сергея Багапш в городе Очамчыра.

4 августа 2025 года Государственная комиссия по монументальному искусству единогласно приняла решение объявить повторный международный открытый конкурс на лучший проект скульптурного изображения второго президента Абхазии Сергея Багапш в городе Очамчыра, перед зданием Администрации района. Сроки проведения конкурса – 15 августа 2025 года 2 февраля 2026 года.

На основании указанного решения Министерство культуры Абхазии 11 августа 2025 года объявило открытый международный конкурс, положение о проведении которого размещено на официальном сайте Министерства культуры.

Положение о проведении конкурса по ссылке: https://minkult.apsny.land/.../4367-polozhenie-o....

