ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ БАТАЛЬОНА «ГОРЕЦ»

Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооружёнными силами страны Бадра Гунба принял участие во встрече ветеранов Отечественной войны народа Абхазии из легендарного батальона «Горец». Встреча однополчан, которая обычно проходит накануне Дня Победы, в этом году состоялась немного позже.

Глава государства поздравил защитников Родины с Днём Победы и выразил глубокую благодарность за их подвиг.

«Каждый из вас не раз смотрел смерти в лицо, испытывал неимоверные трудности, но, проявив чудеса мужества и героизма, вы спасли наш народ и наше государство. Я благодарю и кланяюсь каждому ветерану, не разделяя ни по каким признакам», – подчеркнул Бадра Гунба.

Президент отметил, что подвиг ветеранов служит для подрастающего поколения примером искреннего служения Отечеству.

Командир батальона «Горец», Герой Абхазии Вианор Ашба, а также другие участники встречи поблагодарили президента за внимание к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии.

В завершение встречи участникам были вручены медали Министерства обороны.