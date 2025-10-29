 

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ БАТАЛЬОНА «ГОРЕЦ»

Новости Среда, 29 октября 2025 17:32
ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ БАТАЛЬОНА «ГОРЕЦ»

Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооружёнными силами страны Бадра Гунба принял участие во встрече ветеранов Отечественной войны народа Абхазии из легендарного батальона «Горец». Встреча однополчан, которая обычно проходит накануне Дня Победы, в этом году состоялась немного позже.

Глава государства поздравил защитников Родины с Днём Победы и выразил глубокую благодарность за их подвиг.

«Каждый из вас не раз смотрел смерти в лицо, испытывал неимоверные трудности, но, проявив чудеса мужества и героизма, вы спасли наш народ и наше государство. Я благодарю и кланяюсь каждому ветерану, не разделяя ни по каким признакам», – подчеркнул Бадра Гунба.

Президент отметил, что подвиг ветеранов служит для подрастающего поколения примером искреннего служения Отечеству.

Командир батальона «Горец», Герой Абхазии Вианор Ашба, а также другие участники встречи поблагодарили президента за внимание к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии.

В завершение встречи участникам были вручены медали Министерства обороны.

Прочитано 11 раз

