ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ БАТАЛЬОНА «ГОРЕЦ»
Сухум. 29 октября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооружёнными силами страны Бадра Гунба принял участие во встрече ветеранов Отечественной войны народа Абхазии из легендарного батальона «Горец». Встреча однополчан, которая обычно проходит накануне Дня Победы, в этом году состоялась немного позже.
Глава государства поздравил защитников Родины с Днём Победы и выразил глубокую благодарность за их подвиг.
«Каждый из вас не раз смотрел смерти в лицо, испытывал неимоверные трудности, но, проявив чудеса мужества и героизма, вы спасли наш народ и наше государство. Я благодарю и кланяюсь каждому ветерану, не разделяя ни по каким признакам», – подчеркнул Бадра Гунба.
Президент отметил, что подвиг ветеранов служит для подрастающего поколения примером искреннего служения Отечеству.
Командир батальона «Горец», Герой Абхазии Вианор Ашба, а также другие участники встречи поблагодарили президента за внимание к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии.
В завершение встречи участникам были вручены медали Министерства обороны.
