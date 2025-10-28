В СУХУМЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД ИНВАЛИДОВ-АМПУТАНТОВ

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Сухуме завершился XIII Международный турнир по мини-футболу среди команд инвалидов-ампутантов «Кубок Победы». Победителем турнира стала команда «Ламан Аз» из Чечни, второе место заняла команда «Динамо» (Барнаул, Республика Алтай), абхазская команда «Апсны» заняла третье место.

В турнире приняли участие пять команд: «Динамо» (Республика Алтай, Барнаул), «Монолит» (Казань), «Кузбасс» (Кемерово), «Ламан Аз» (Грозный) и абхазская команда «Апсны».

По итогам матчей были определены лучшие игроки турнира: лучший нападающий Асламбек Шахбулатов, лучший защитник Адам Межиев, лучший бомбардир Магомед Абуев, лучший игрок турнира Дмитрий Удалов, вратарь – Мухтар Кумаев.

В церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорта Беслан Карчава, заместитель председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Эмзар Ашуа, первый вице-президент Союза национальных неолимпийских видов спорта России и председатель Всероссийского экологического движения «Зеленая Россия» Константин Курченков, а также представители общественных и ветеранских организаций: Олег Буров, Кирилл Ильин (группа охранных предприятий «Крафт и Терек») и Александр Воротнюк – представитель ассоциаций ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России по городу Сочи.

Все команды и лучшие игроки были награждены денежными призами.