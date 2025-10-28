МЧС АБХАЗИИ ПЕРЕДАН НАБОР БЕНЗОПИЛ
Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии передан набор бензопил, применяемых при устранении последствий чрезвычайных ситуаций. Десять наборов спецоборудования помогут спасателям в экстренных случаях при распиле упавших деревьев или обрушении деревянных конструкций. Вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут, передавая специнструменты, отметил важность обеспечения сотрудников МЧС всем необходимым для оперативного и качественного устранения последствий чрезвычайных ситуаций.
Глава спасательного ведомства Лев Квициния поблагодарил за оказанную поддержку и выразил уверенность в том, что спасатели сделают все возможное, чтобы успешно справиться со всеми поставленными перед ними задачами.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД ИНВАЛИДОВ-АМПУТАНТОВ
- В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ГРУППА СОТРУДНИКОВ МЧС РОССИИ
- В АГУ ОТКРЫЛСЯ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
- В АГУ СТАРТОВАЛ КОНКУРС «ЗНАНИЕ.ЛЕКТОР»
- В МИНОБОРОНЫ ЗАВЕРШИЛАСЬ ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА ЗА 2025 УЧЕБНЫЙ ГОД