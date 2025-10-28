Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Инфор м. МЧС Абхазии передан набор бензопил, применяемых при устранении последствий чрезвычайных ситуаций. Десять наборов спецоборудования помогут спасателям в экстренных случаях при распиле упавших деревьев или обрушении деревянных конструкций. Вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут, передавая специнструменты, отметил важность обеспечения сотрудников МЧС всем необходимым для оперативного и качественного устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

Глава спасательного ведомства Лев Квициния поблагодарил за оказанную поддержку и выразил уверенность в том, что спасатели сделают все возможное, чтобы успешно справиться со всеми поставленными перед ними задачами.