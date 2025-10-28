 

В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ГРУППА СОТРУДНИКОВ МЧС РОССИИ

Вторник, 28 октября 2025
В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ГРУППА СОТРУДНИКОВ МЧС РОССИИ

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазию прибыла группа сотрудников МЧС России, состоящая из специалистов различного профиля. Главная цель приезда российских спасателей – оказание содействия своим абхазским коллегам в решении текущих проблем и определения перечня первоочередных мер по повышению качества работы, технического оснащения и новым подходам в решении задач по защите населения республики при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В течение всей рабочей недели российские специалисты будут работать во всех районных подразделениях МЧС Абхазии, знакомится с особенностями службы своих абхазских коллег, определять параметры конкретной поддержки того или иного подразделения. По итогам данной поездки будет сформирован совместный план действий МЧС России и Абхазии по сотрудничеству и взаимопомощи.

Решение о приезде группы сотрудников спасательного ведомства России в Абхазию было принято по итогам встречи в Москве министров Александра Куренкова и Льва Квициния.

