ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В АГУ ОТКРЫЛСЯ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Новости Вторник, 28 октября 2025 21:04
В АГУ ОТКРЫЛСЯ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете открылся двухдневный семинар-практикум «Современные методики преподавания абхазского языка и литературы» для учителей-предметников общеобразовательных школ республики. Семинар организован Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки кадров при Абхазском государственном университете.

С приветственным словом к педагогам обратилась директор РЦПК Медея Ченгелия. Она отметила, что семинар проходит в рамках курсов повышения квалификации и переподготовки кадров при АГУ. Медея Ивановна подчеркнула, что национальный вуз всегда готов проводить различные семинары, занятия, лекции и конференции для расширения кругозора и повышения профессиональной компетенции учителей абхазского языка и литературы.

571439190_784385901082989_9004351588164040952_n.jpg

Слушателям семинара лекции будут читать представители профессорско-преподавательского состава филологического факультета АГУ, а также сотрудники Института педагогики им. Н. Х. Адзинба.

Цель семинара – совершенствование компетенции учителей в области преподавания абхазского языка и литературы, знакомство учителей с современными методиками преподавания данных предметов и навыками применения их на практике.

В АГУ СТАРТОВАЛ КОНКУРС «ЗНАНИЕ.ЛЕКТОР» В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ГРУППА СОТРУДНИКОВ МЧС РОССИИ
