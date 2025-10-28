В АГУ ОТКРЫЛСЯ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Абхазском государственном университете открылся двухдневный семинар-практикум «Современные методики преподавания абхазского языка и литературы» для учителей-предметников общеобразовательных школ республики. Семинар организован Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки кадров при Абхазском государственном университете.

С приветственным словом к педагогам обратилась директор РЦПК Медея Ченгелия. Она отметила, что семинар проходит в рамках курсов повышения квалификации и переподготовки кадров при АГУ. Медея Ивановна подчеркнула, что национальный вуз всегда готов проводить различные семинары, занятия, лекции и конференции для расширения кругозора и повышения профессиональной компетенции учителей абхазского языка и литературы.

Слушателям семинара лекции будут читать представители профессорско-преподавательского состава филологического факультета АГУ, а также сотрудники Института педагогики им. Н. Х. Адзинба.

Цель семинара – совершенствование компетенции учителей в области преподавания абхазского языка и литературы, знакомство учителей с современными методиками преподавания данных предметов и навыками применения их на практике.