В АГУ СТАРТОВАЛ КОНКУРС «ЗНАНИЕ.ЛЕКТОР»

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Абхазском государственном университете начались первые конкурсные выступления в рамках Всероссийского проекта «Знание.Лектор» – ключевого мероприятия Российского общества «Знание». В открытии конкурса приняли участие первый проректор АГУ Роман Дбар, проректор по научной работе Джульетта Адлейба, заместитель проректора по молодёжной политике Юрий Трувалев, декан экономического факультета Ева Озган, директор общества «Знание» в Абхазии Рафаил Самсония, представители профессорско-преподавательского состава экономического факультета, а также студенты.

Открывая мероприятие, первый проректор АГУ Роман Дбар отметил особую ценность знаний в современном обществе, и что это утверждение как никогда актуально в эпоху стремительного развития технологий и информационных потоков. Он пожелал успеха всем, кто решил испытать свои силы в предстоящем конкурсе.

Конкурс организован российским обществом «Знание». Его главная цель – выявить лучшего лектора Абхазии.

По словам Рафаила Самсония, планируется, что в конкурсе примут участие более 100 человек. Это могут быть не только профессиональные лекторы, но и любой житель Абхазии старше 18 лет.

Сегодня в рамках конкурса лекции для студентов прочли: к.э.н., доцент кафедры экономической теории Линда Ампар, преподаватель кафедры уголовного права и процесса Абхазского государственного университета Ефрем Хагба, студент магистратуры экономического факультета Беслан Зардания. Они положили начало первому дню конкурса, рассказывая о тайм-менеджменте, увлекая слушателей наукой, а также о первом полёте человека в космос.

Всероссийский конкурс «Знание.Лектор» даёт шанс жителям Абхазии старше 18 лет доказать свой профессионализм и стать частью главной просветительской организации России. Прием заявок открыт до 15 ноября.

Зарегистрированные участники получают доступ к онлайн-обучению и тестированию. В дальнейшем им предстоит самостоятельно выбрать площадку и аудиторию для проведения лекции по материалам из обширной библиотеки «Знания».

Лучшие просветители, прошедшие в финал, представят авторские лекции перед экспертным советом, в который войдут представители органов власти и научного сообщества Абхазии. Победители получат ценные призы и главный статус – лектора Общества «Знание», что откроет им путь к всероссийскому народному признанию.