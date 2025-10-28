 

В МИНОБОРОНЫ ЗАВЕРШИЛАСЬ ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА ЗА 2025 УЧЕБНЫЙ ГОД

Новости Вторник, 28 октября 2025 21:01
Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. На основании плана подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия на 2025 год, для определения уровня боевой подготовки, состояния воинской дисциплины, службы войск и безопасности военной службы, материально-технического обеспечения в оборонном ведомстве страны прошла итоговая проверка воинских частей за 2025 учебный год.

В соответствии с планом боевой подготовки офицеры управления Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил проходят проверку и оценку уровня физической, строевой и огневой подготовки.

Сдача нормативов по воинским дисциплинам проходит в соответствии с требованиями, установленными в Вооруженных силах Республики Абхазия, и проводится регулярно в рамках итоговой проверки.

Цель таких мероприятий – проверка и поддержание высокого уровня профессиональной подготовки офицерского состава, их умения управлять подразделениями и соблюдать воинский устав.

В ходе итоговой проверки военнослужащие продемонстрировали высокие военно-прикладные навыки.

Прочитано 4 раз

