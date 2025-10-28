В СУХУМЕ ПРОШЛИ УСИЛЕННЫЕ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Рейд проходил при участии сотрудников всех территориальных подразделений и оперативных служб центрального аппарата МВД под руководством вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, заместителя министра Беслана Чкадуа, при силовом сопровождении СОБРа.

Особое внимание сотрудникам поручено уделять лицам, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Всего в ходе рейда силами Госавтоинспекции центрального аппарата УГАИ и районных подразделений было выявлено 7 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии, 14 машин были поставлены штрафстоянку за различные нарушения, на месте было растонировано более 40 автомобилей.

Также особое внимание личный состав уделял водителям, использующим подложные госномера при передвижении по дорогам нашей страны.

По итогам рейда, было составлено 287 протоколов об административных правонарушениях.

Рейдовое мероприятие проходило до глубокой ночи. МВД напоминает, рейдовые мероприятия направлены на обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения для всех граждан – жителей нашей страны и гостей республики.