ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ЧАЙКА» В АБГОСДРАМТЕАТРЕ

Новости Вторник, 28 октября 2025 20:41
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ЧАЙКА» В АБГОСДРАМТЕАТРЕ

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. 30, 31 октября в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба пройдет премьера спектакля по пьесе А. П. Чехова «Чайка». Работа над спектаклем началась еще в 2021 году. Тогда репетиции были отложены, но недавно возобновились.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун.

В числе задействованных актеров: Тамара Авидзба, Михаил Цкуа, Рауль Кове, Гунда Ажиба, Майя Джикирба, Даур Арухаа, Хибла Мукба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 28 октября 2025 20:42

