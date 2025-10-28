ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ЧАЙКА» В АБГОСДРАМТЕАТРЕ
Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. 30, 31 октября в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба пройдет премьера спектакля по пьесе А. П. Чехова «Чайка». Работа над спектаклем началась еще в 2021 году. Тогда репетиции были отложены, но недавно возобновились.
Режиссер-постановщик спектакля – заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун.
В числе задействованных актеров: Тамара Авидзба, Михаил Цкуа, Рауль Кове, Гунда Ажиба, Майя Джикирба, Даур Арухаа, Хибла Мукба.