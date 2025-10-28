УТВЕРЖДЕНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИИ» НА 2026 ГОД

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Кабинет министров утвердил межведомственную целевую программу на 2026 год «Развитие демографии». Основной целью программы является предупреждение демографической угрозы безопасности Республики Абхазия путем стимулирования рождаемости детей абхазской (абаза) национальности в семьях, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в том числе в случае рождения ребенка в последующем браке одного из родителей. Дети от предыдущего брака также должны быть абхазской (абаза) национальности и проживать на территории Республики Абхазия совместно с заявителем, претендующим на получение выплаты в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года:

– первого и второго ребенка – 100 тысяч руб.;

– третьего и четвертого ребенка – 200 тысяч руб.;

– пятого и последующего ребенка – 300 тысяч руб.

Прогнозируемый объём потребности для реализации программы осуществляется за счет средств бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия в размере 158 млн руб.

Ожидаемые конечные результаты программы:

– улучшение ситуации демографической безопасности Республики Абхазия;

– увеличение рождаемости детей абхазской (абаза) национальности;

– улучшение качества жизни многодетных абхазских (абаза) семей;

В период реализации Программы «Развитие демографии–2025», с 1 января 2025 г. по 30 августа 2025 г. было принято и рассмотрено 708 заявлений на общую сумму 78,2 млн руб., из них:

– за первого ребенка – 28,8 млн руб., за рождение 288 детей;

– за второго ребенка – 23,4 млн руб., за рождение 234 детей;

– за третьего ребенка – 13 млн руб., за рождение 130 детей;

– за четвертого ребенка – 11 млн руб., за рождение 55 ребенка;

– за пятого ребенка – 1,6 млн руб., за рождение 8 детей;

– за седьмого ребенка – 200 тыс. руб., за рождение 1 ребенка;

– за восьмого ребенка – 200 тыс. руб., за рождение 1 ребенка.

Для примера: в 2022 году было 365 получателей, в 2023 году 562 получателя, 2024 году – 1053 получателя, за 9 месяцев 2025 года – 936 получателей.

«Все эти обсуждаемые на заседании КМ вопросы, подлежат финобеспечению из разных источников. Мы очень рассчитываем произвести индексацию выплат по всем социально-значимым расходам. 2026 год для нас – отправная точка. Мы ориентируемся на перспективу и будем разрабатывать программу на ближайшие годы», – подытожил премьер-министр Владимир Делба.