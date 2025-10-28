 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕН БЮДЖЕТ ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ

Новости Вторник, 28 октября 2025 19:55
Оцените материал
(0 голосов)
УТВЕРЖДЕН БЮДЖЕТ ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил бюджет Фонда репатриации Республики Абхазия на 2026 год по доходам и расходам в сумме 450,3 млн руб. Согласно параметрам бюджета:

– на работу по взаимодействию с репатриантами и диаспорой за рубежом и на территории Республики Абхазия запланировано 33,6 млн рублей;

– финансовое обеспечение государственных расходов на реализацию мероприятий, направленных на оказание помощи гражданам Республики Абхазия в бесплатном прохождении процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 50 млн рублей;

– финансовое обеспечение государственных расходов на реализацию мероприятий, связанных с празднованием Дня Добровольца, Дня Победы и Независимости        20 млн рублей;

– социальная политика 150 млн рублей;

– строительство      150 млн рублей.

Председатель фонда Михаил Габелия отметил, что потребность в ЭКО постоянно растет, поэтому финпомощь увеличилась с 30 до 50 млн рублей, на выплату пособий по рождаемости и строительство – со 120 до 150 млн рублей.

Премьер-министр Владимир Делба предложил рассмотреть вопрос взаимодействия программ «Жилище», «Развитие демографии» и Фонда социального страхования и охраны труда, которые, по сути занимаются одним делом – демографией.

«Мы должны стимулировать семьи к рождению детей. Нужно строить 1-2 дома в год, чтобы обеспечить жильем молодые семьи, которые принесут пользу своей стране. Вопросы демографии стоят не только в плане рождаемости, но и в улучшении условий жизни», – считает глава правительства.

Что касается строительства жилья для репатриантов, то, в Гулрыпшском районе уже построено для них 6 домов, начато строительство 7-го дома.

«Мы должны создать комфортные условия жизни для репатриантов, но при этом должны соблюдать баланс с учетом интересов наших граждан», – подчеркнул Владимир Делба.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 28 октября 2025 20:07

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА ПРОГРАММУ «ЖИЛИЩЕ 2026-2028» ЕЖЕГОДНО БУДЕТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ 80 МЛН РУБЛЕЙ УТВЕРЖДЕНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИИ» НА 2026 ГОД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.