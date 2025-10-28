УТВЕРЖДЕН БЮДЖЕТ ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ

– на работу по взаимодействию с репатриантами и диаспорой за рубежом и на территории Республики Абхазия запланировано 33,6 млн рублей;

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Кабинет министров утвердил бюджет Фонда репатриации Республики Абхазия на 2026 год по доходам и расходам в сумме 450,3 млн руб. Согласно параметрам бюджета:

– финансовое обеспечение государственных расходов на реализацию мероприятий, направленных на оказание помощи гражданам Республики Абхазия в бесплатном прохождении процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 50 млн рублей;

– финансовое обеспечение государственных расходов на реализацию мероприятий, связанных с празднованием Дня Добровольца, Дня Победы и Независимости 20 млн рублей;

– социальная политика 150 млн рублей;

– строительство 150 млн рублей.

Председатель фонда Михаил Габелия отметил, что потребность в ЭКО постоянно растет, поэтому финпомощь увеличилась с 30 до 50 млн рублей, на выплату пособий по рождаемости и строительство – со 120 до 150 млн рублей.

Премьер-министр Владимир Делба предложил рассмотреть вопрос взаимодействия программ «Жилище», «Развитие демографии» и Фонда социального страхования и охраны труда, которые, по сути занимаются одним делом – демографией.

«Мы должны стимулировать семьи к рождению детей. Нужно строить 1-2 дома в год, чтобы обеспечить жильем молодые семьи, которые принесут пользу своей стране. Вопросы демографии стоят не только в плане рождаемости, но и в улучшении условий жизни», – считает глава правительства.

Что касается строительства жилья для репатриантов, то, в Гулрыпшском районе уже построено для них 6 домов, начато строительство 7-го дома.

«Мы должны создать комфортные условия жизни для репатриантов, но при этом должны соблюдать баланс с учетом интересов наших граждан», – подчеркнул Владимир Делба.