НА ПРОГРАММУ «ЖИЛИЩЕ 2026-2028» ЕЖЕГОДНО БУДЕТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ 80 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Правительство одобрило проект государственной целевой Программы «Жилище 2026-2028». Основной целью программы является оказание оперативной адресной социальной помощи, предусмотренной программой социально незащищенным категориям граждан Республики Абхазия посредством государственного финансового и организационно-правового содействия в приобретении жилья наиболее социально-незащищенным категориям граждан.

Присвоение претенденту статуса участника программы осуществляется в случае, если данное лицо:

– не обладало и не обладает на праве собственности жильем на территории Республики Абхазия и нуждается в предоставлении жилья для постоянного проживания (фактически является бездомным или проживающим длительное время на условиях аренды жилья, при этом не имеющий другой жилой площади и находящийся в затруднительном материальном положении, не позволяющем последующее проживание на условиях аренды в занимаемом жилье);

– проживает в жилье, принадлежащем ему на праве частной собственности, являющемся аварийным и подлежащем сносу, находится в затруднительном материальном положении, не позволяющем самостоятельно улучшить жилищные условия, и фактически нуждается в предоставлении жилья для постоянного проживания;

– относится к одной из следующих категорий граждан:

а) инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;

б) семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке, при выполнении долга гражданина Республики Абхазия по спасению человеческой жизни, по охране собственности Республики Абхазия и правопорядка.

В данной категорий признаются семьи погибших в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия следующие лица:

– дети, не достигших 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими 18 лет, а также учащихся средних, среднетехнических и высших учебных заведений, независимо от формы обучения;

– отец, мать, супруг (супруга), если они достигли возраста: женщины – 50 лет, мужчины – 55 лет, либо являются инвалидами;

– дедушка и бабушка – при отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством Республики Абхазия обязаны их содержать;

– матери, воспитавшие детей погибших в Отечественной войне, факт отцовства которых подтвержден органами загса, без регистрации брака, по достижении ими возраста 50 лет);

в) многодетные семьи, имеющие трех и более детей;

г) лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства;

д) дети сироты (детьми сиротами признаются лица, не достигшие 18-го возраста) – молодые граждане сироты (молодые граждане – граждане Республики Абхазия в возрасте от 14 до 30 лет) родители которых погибли (умерли) или пропали без вести.

Максимальный размер финансовой помощи, предоставляемой одному участнику Программы для приобретения жилья, рассчитывается в следующем порядке:

– не более 1,2 млн рублей одному участнику Программы и не более 100 тыс. рублей на каждого члена семьи данного участника (проживающие совместно с ним и не обладающие жильем на праве частной собственности, его супруг/супруга, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители).

Максимальный размер оказываемой финансовой помощи не должен превышать 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей.

Финансовая помощь по программе предоставляется на условиях:

– безвозмездности;

– безвозвратности;

– целевого назначения.

На реализацию мероприятий программы на три года планируется выделение 240 млн рублей, или по 89 млн рублей ежегодно. В 2025 году на эти цели было выделено 60 млн рублей.

За 2023-2025 год было принято 290 заявлений граждан на оказание финансовой помощи на приобретение жилья. Принято к исполнению 187 заявлений.

«Понятно, что 1,2 и 1,7 млн рублей не всегда помогают изменить ситуацию, но в любом случае, государство оказывает поддержку наиболее социально-незащищенным категориям граждан», – считает премьер-министр Владимир Делба.