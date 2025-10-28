 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА ПРОГРАММУ «ЖИЛИЩЕ 2026-2028» ЕЖЕГОДНО БУДЕТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ 80 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Вторник, 28 октября 2025 18:47
Оцените материал
(0 голосов)
НА ПРОГРАММУ «ЖИЛИЩЕ 2026-2028» ЕЖЕГОДНО БУДЕТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ 80 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. Правительство одобрило проект государственной целевой Программы «Жилище 2026-2028». Основной целью программы является оказание оперативной адресной социальной помощи, предусмотренной программой социально незащищенным категориям граждан Республики Абхазия посредством государственного финансового и организационно-правового содействия в приобретении жилья наиболее социально-незащищенным категориям граждан.

Присвоение претенденту статуса участника программы осуществляется в случае, если данное лицо:

– не обладало и не обладает на праве собственности жильем на территории Республики Абхазия и нуждается в предоставлении жилья для постоянного проживания (фактически является бездомным или проживающим длительное время на условиях аренды жилья, при этом не имеющий другой жилой площади и находящийся в затруднительном материальном положении, не позволяющем последующее проживание на условиях аренды в занимаемом жилье);

– проживает в жилье, принадлежащем ему на праве частной собственности, являющемся аварийным и подлежащем сносу, находится в затруднительном материальном положении, не позволяющем самостоятельно улучшить жилищные условия, и фактически нуждается в предоставлении жилья для постоянного проживания;

– относится к одной из следующих категорий граждан:

а) инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;

б) семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке, при выполнении долга гражданина Республики Абхазия по спасению человеческой жизни, по охране собственности Республики Абхазия и правопорядка.

В данной категорий признаются семьи погибших в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия следующие лица:

– дети, не достигших 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими 18 лет, а также учащихся средних, среднетехнических и высших учебных заведений, независимо от формы обучения;

– отец, мать, супруг (супруга), если они достигли возраста: женщины – 50 лет, мужчины – 55 лет, либо являются инвалидами;

– дедушка и бабушка – при отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством Республики Абхазия обязаны их содержать;

– матери, воспитавшие детей погибших в Отечественной войне, факт отцовства которых подтвержден органами загса, без регистрации брака, по достижении ими возраста 50 лет);

в) многодетные семьи, имеющие трех и более детей;

г) лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства;

д) дети сироты (детьми сиротами признаются лица, не достигшие 18-го возраста) – молодые граждане сироты (молодые граждане – граждане Республики Абхазия в возрасте от 14 до 30 лет) родители которых погибли (умерли) или пропали без вести.

Максимальный размер финансовой помощи, предоставляемой одному участнику Программы для приобретения жилья, рассчитывается в следующем порядке:

– не более 1,2 млн рублей одному участнику Программы и не более 100 тыс. рублей на каждого члена семьи данного участника (проживающие совместно с ним и не обладающие жильем на праве частной собственности, его супруг/супруга, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители).

Максимальный размер оказываемой финансовой помощи не должен превышать 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей.

Финансовая помощь по программе предоставляется на условиях:

– безвозмездности;

– безвозвратности;

– целевого назначения.

На реализацию мероприятий программы на три года планируется выделение 240 млн рублей, или по 89 млн рублей ежегодно. В 2025 году на эти цели было выделено 60 млн рублей.

За 2023-2025 год было принято 290 заявлений граждан на оказание финансовой помощи на приобретение жилья. Принято к исполнению 187 заявлений.

«Понятно, что 1,2 и 1,7 млн рублей не всегда помогают изменить ситуацию, но в любом случае, государство оказывает поддержку наиболее социально-незащищенным категориям граждан», – считает премьер-министр Владимир Делба.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 28 октября 2025 19:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БЮДЖЕТ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И ОХРАНЫ ТРУДА УВЕЛИЧЕН НА 20%
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.