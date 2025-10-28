 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БЮДЖЕТ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И ОХРАНЫ ТРУДА УВЕЛИЧЕН НА 20%

Новости Вторник, 28 октября 2025 18:43
Оцените материал
(0 голосов)
БЮДЖЕТ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И ОХРАНЫ ТРУДА УВЕЛИЧЕН НА 20%

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. Правительство утвердило бюджет Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2026 год по доходам в сумме 277 024,8 тыс. руб. и расходов в сумме 277 024,8 тыс. рублей, что на 20% выше, чем в 2025 году. При этом увеличены все виды пособий в два и более раз.

На социальную защиту предусмотрено 245, 568 млн рублей, из них:

– по временной нетрудоспособности   32, 268 млн руб.;

– по беременности и родам – 53 млн. руб.

– женщинам, вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности – 600 тыс. руб.;

– при рождении ребенка – 47 млн руб.;

– по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет – 40 млн руб.;

– на погребение – 700 тыс. руб.;

– санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей – 27 млн руб.;

– оздоровление детей – 45 млн руб.

Как отметил председатель фонда Бакур Бебия, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет с 3 тысяч рублей увеличен до 7 тыс. рублей на каждого ребенка.

Пособие при рождении малыша у работающих родителей составит 27 тыс. рублей, для неработающих – 22 тыс. рублей. Со временем, планируется довести эту сумму до 50 и 40 тыс. рублей соответственно.

«Индексируя размеры выплат, мы гарантируем необходимое поступление средств на счета фонда», – подчеркнул премьер-министр Владимир Делба.

Отдельно был поднят вопрос финансирования оздоровления детей – на эти цели предусмотрено 45 млн рублей. Речь идет об оздоровительном детском лагере на базе школы «Альфа» для детей с углубленным изучением абхазского языка.

«Развитие абхазского языка является приоритетным. Мы должны выстроить систему по единой методике и использовать все самое передовое. Абхазский язык нужно сделать популярным и помнить, что когда мы говорим о его развитии, то в первую очередь ставим вопрос о его сохранении», – считает Владимир Делба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 28 октября 2025 19:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГТК АБХАЗИИ И ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА ПРОГРАММУ «ЖИЛИЩЕ 2026-2028» ЕЖЕГОДНО БУДЕТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ 80 МЛН РУБЛЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.