БЮДЖЕТ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И ОХРАНЫ ТРУДА УВЕЛИЧЕН НА 20%

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Правительство утвердило бюджет Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2026 год по доходам в сумме 277 024,8 тыс. руб. и расходов в сумме 277 024,8 тыс. рублей, что на 20% выше, чем в 2025 году. При этом увеличены все виды пособий в два и более раз.

На социальную защиту предусмотрено 245, 568 млн рублей, из них:

– по временной нетрудоспособности 32, 268 млн руб.;

– по беременности и родам – 53 млн. руб.

– женщинам, вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности – 600 тыс. руб.;

– при рождении ребенка – 47 млн руб.;

– по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет – 40 млн руб.;

– на погребение – 700 тыс. руб.;

– санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей – 27 млн руб.;

– оздоровление детей – 45 млн руб.

Как отметил председатель фонда Бакур Бебия, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет с 3 тысяч рублей увеличен до 7 тыс. рублей на каждого ребенка.

Пособие при рождении малыша у работающих родителей составит 27 тыс. рублей, для неработающих – 22 тыс. рублей. Со временем, планируется довести эту сумму до 50 и 40 тыс. рублей соответственно.

«Индексируя размеры выплат, мы гарантируем необходимое поступление средств на счета фонда», – подчеркнул премьер-министр Владимир Делба.

Отдельно был поднят вопрос финансирования оздоровления детей – на эти цели предусмотрено 45 млн рублей. Речь идет об оздоровительном детском лагере на базе школы «Альфа» для детей с углубленным изучением абхазского языка.

«Развитие абхазского языка является приоритетным. Мы должны выстроить систему по единой методике и использовать все самое передовое. Абхазский язык нужно сделать популярным и помнить, что когда мы говорим о его развитии, то в первую очередь ставим вопрос о его сохранении», – считает Владимир Делба.