ГТК АБХАЗИИ И ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. Кабинет министров одобрил представленный Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия, согласованный с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции, Министерством экономики и Министерством финансов Республики Абхазия проект Соглашения между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и Таможенным комитетом Республики Южная Осетия о сотрудничестве в области таможенного дела.
Целью соглашения является развитие взаимодействия в сфере таможенного администрирования, обмена опытом и информации, повышения профессиональной подготовки сотрудников и совместного реагирования на вызовы в сфере таможенной деятельности.
