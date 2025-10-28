ГТК АБХАЗИИ И ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Кабинет министров одобрил представленный Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия, согласованный с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции, Министерством экономики и Министерством финансов Республики Абхазия проект Соглашения между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и Таможенным комитетом Республики Южная Осетия о сотрудничестве в области таможенного дела.

Председателю Государственного таможенного комитета Республики Абхазия делегированы полномочия на ведение переговоров и подписание проекта Соглашения, указанного в пункте первом настоящего Постановления с правом вносить изменения, не имеющие принципиального характера.

Целью соглашения является развитие взаимодействия в сфере таможенного администрирования, обмена опытом и информации, повышения профессиональной подготовки сотрудников и совместного реагирования на вызовы в сфере таможенной деятельности.