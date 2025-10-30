ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЗДРАВИЛ УЧЕНЫХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Этот день, учрежденный основателем современного Абхазского государства, первым президентом Республики Абхазия, выдающимся ученым Владиславом Ардзинба, – символ нашего общего стремления к познанию, открытиям и прогрессу. Он объединяет тех, кто посвятил свою жизнь поиску новых знаний, кто движет вперед науку, кто своим трудом вносит неоценимый вклад в развитие нашей страны.

Наука – это фундамент развития любого современного общества. Благодаря вашим исследованиям, инновационным разработкам и научным достижениям мы имеем возможность двигаться вперед, решать сложные задачи, планировать будущее. Ваши усилия помогают расширять границы нашего понимания мира, знать свою историю, находить ответы на важные вопросы, искать новые пути решения существующих проблем.

Перед научным сообществом Абхазии стоят серьезные задачи – восполнить существующие пробелы в некоторых исторических эпохах развития государства, разработать национальные учебники по многим дисциплинам, современные методики изучения государственного языка и его популяризация. Немаловажны ваши исследования в области национальной экономики и других жизненно важных сферах.

От имени Правительства Республики Абхазия выражаю вам благодарность за неустанный, кропотливый труд, за преданность науке, за смелость в исследовании неизведанного. Пусть ваши открытия будут яркими и значимыми для общества, а достижения прославляют нашу страну. Пусть наука продолжает освещать наш путь, делая жизнь лучше и интереснее!

Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и новых свершений!

С уважением, Владимир Делба.